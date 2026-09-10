Эксперт назвал самые полезные грибы
В них много белка, пищевых волокон, витаминов группы B и минеральных веществ
10 сентября 2026, 18:30, ИА Амител
Кандидат технических наук Дмитрий Быстров в беседе с "Газетой.ru" назвал лисички, шампиньоны, вешенки и белые грибы самыми полезными.
"Белые грибы ценятся за белок, пищевые волокна, витамины группы B и минеральные вещества. Лисички содержат каротиноиды, в том числе пигменты с антиоксидантными свойствами. Шампиньоны и вешенки также являются источниками белка, витаминов группы B и ряда микроэлементов, а их преимущество в том, что культивируемые грибы доступны практически круглый год и имеют контролируемое происхождение", — сказал он.
Эксперт уточнил пищевую ценность отдельных видов: в частности, вешенки богаты пищевыми волокнами и бета-глюканами — полисахаридами, которые на данный момент активно исследуются с точки зрения их влияния на рацион человека.
При этом польза готового блюда напрямую зависит от технологии приготовления. По словам специалиста, оптимальным выбором станет тушение или запекание с небольшим количеством масла.
Быстров также предостерег от восприятия грибов как полноценной альтернативы мясу. Несмотря на наличие белка, эти продукты существенно различаются по его количеству и аминокислотному составу, поэтому приравнивать их друг к другу некорректно.
"Если выбирать по сочетанию пользы, доступности и предсказуемости качества, хорошим вариантом будут культивируемые шампиньоны и вешенки. А главный принцип приготовления прост: достаточная термическая обработка, минимум лишнего жира и умеренная порция. Именно способ приготовления зачастую определяет, насколько полезным окажется грибное блюдо", — заключил эксперт.
02:10:50 11-09-2026
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