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Эксперт назвал самые полезные грибы

В них много белка, пищевых волокон, витаминов группы B и минеральных веществ

10 сентября 2026, 18:30, ИА Амител

Корзина грибов / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Корзина грибов / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Кандидат технических наук Дмитрий Быстров в беседе с "Газетой.ru" назвал лисички, шампиньоны, вешенки и белые грибы самыми полезными.

"Белые грибы ценятся за белок, пищевые волокна, витамины группы B и минеральные вещества. Лисички содержат каротиноиды, в том числе пигменты с антиоксидантными свойствами. Шампиньоны и вешенки также являются источниками белка, витаминов группы B и ряда микроэлементов, а их преимущество в том, что культивируемые грибы доступны практически круглый год и имеют контролируемое происхождение", — сказал он.

Эксперт уточнил пищевую ценность отдельных видов: в частности, вешенки богаты пищевыми волокнами и бета-глюканами — полисахаридами, которые на данный момент активно исследуются с точки зрения их влияния на рацион человека.

При этом польза готового блюда напрямую зависит от технологии приготовления. По словам специалиста, оптимальным выбором станет тушение или запекание с небольшим количеством масла.

Быстров также предостерег от восприятия грибов как полноценной альтернативы мясу. Несмотря на наличие белка, эти продукты существенно различаются по его количеству и аминокислотному составу, поэтому приравнивать их друг к другу некорректно.

"Если выбирать по сочетанию пользы, доступности и предсказуемости качества, хорошим вариантом будут культивируемые шампиньоны и вешенки. А главный принцип приготовления прост: достаточная термическая обработка, минимум лишнего жира и умеренная порция. Именно способ приготовления зачастую определяет, насколько полезным окажется грибное блюдо", — заключил эксперт.

Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru

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Комментарии 1

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Аран

02:10:50 11-09-2026

Люблю грибы

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