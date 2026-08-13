Прокурор Алтайского края поручил начать проверку после взрыва газа в жилом доме Славгорода

В результате происшествия 92-летняя горожанка попала в больницу

13 августа 2026, 20:40, ИА Амител

Место взрыва газа в Славгороде / Фото: МЧС по Алтайскому краю

По поручению прокурора Алтайского края Николая Рябова проводят проверку из-за взрыва газа в Славгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В одной из квартир двухэтажного дома в городе 13 августа произошел хлопок газо-воздушной смеси в баллоне. В помещении выбило оконные рамы, вспыхнул пожар, его площадь составила 10 кв. метров. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов.

По информации Следственного комитета Алтайского края, 92-летнюю хозяйку квартиры, где произошел взрыв, госпитализировали, медики оказывают ей помощь.

«По поручению прокурора Алтайского края Николая Рябова Славгородский межрайонный прокурор выехал на место происшествия для координации работы сотрудников правоохранительных органов. Проводится проверка исполнения федерального законодательства при эксплуатации газового оборудования», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

При наличии оснований примут необходимый комплекс мер прокурорского реагирования, установят причины произошедшего. Ситуация будет находиться на контроле до полного восстановления прав жильцов дома. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль.