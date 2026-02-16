Проводим зиму по-русски. Барнаульцев приглашают на праздник Масленицы с блинами и плясками

Весело будет и детям, и взрослым

Масленница. Праздник / Фото: "Эко-Ярмарка"

Вроде недавно встречали Новый год, а уже пора провожать зиму. А значит, самое время отправиться на шумную и вкусную Масленицу. По традиции барнаульцев ждут народные гулянья, песни, игры и угощения. 22 февраля 2026 года с 12:00 до 15:00 на территории "Эко-Ярмарки" (ул. Взлетная, 2к, главная парковка) пройдет праздник "Семейная Эко-Масленица". Организаторы приглашают провести день в кругу семьи, зарядиться хорошим настроением и проводить зиму по всем правилам — вход свободный.

Игры, концерт и семейные активности

Программа насыщенная. Для гостей выступят творческие коллективы города. Любители активностей поучаствуют в масленичных состязаниях: перетягивании каната, боях на мягких мешках, ходьбе на ходулях и, конечно, в главном аттракционе — лазании на столб за ценными призами.

Кульминацией праздника, разумеется, станет традиционное сожжение чучела Масленицы. Действие пройдет с соблюдением всех норм безопасности на специально оборудованной площадке.

Масленичные угощения

Гости праздника смогут не только весело провести время, но и приобрести фермерские угощения: горячие блины с разными начинками, сбитень, мед, пироги и другие традиционные лакомства от местных производителей.

"Семейная Эко-Масленица" — праздник, где оживает история и царит радость. Приходите всей семьей, чтобы проводить зиму по всем правилам — с песнями, играми, угощениями и отличным настроением.

