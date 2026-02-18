Председатель Барнаульской думы проверила, чем кормят в детском саду № 101

Галина Буевич в составе общественной комиссии оценила систему безопасности и организацию питания

18 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Общественная комиссия в детском саду № 101 / Фото: официальный сайт Барнаула

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич вошла в состав общественной комиссии, которая посетила детский сад № 101 и ознакомилась с тем, как организована работа дошкольного учреждения. Вместе с ней проверку провели заместитель председателя Совета женщин при главе Барнаула Лариса Воронцова, родители и работники комитета по образованию. Визит состоялся во вторник, 17 февраля.

Безопасность

Заведующая детским садом № 101 Наталья Чучманова показала проверяющим территорию учреждения, которая полностью закрыта по периметру. Зайти можно через домофон. Для каждой группы предусмотрена отдельная площадка для прогулок, выйти за пределы сада дети не могут. Камеры видеонаблюдения установлены не только снаружи здания, но и в основных помещениях внутри. Также, по ее словам, на постоянном контроле находятся системы пожарного оповещения и тревожные кнопки.

Галина Буевич отметила, что в современных детских садах Барнаула отдельное внимание уделяют вопросам безопасности.

«В детском саду соблюдены все пожарные требования и проводятся мероприятия по антитеррористической безопасности, включая строгий контроль пропускного режима. Практика показывает, что сегодня нельзя пренебрегать этими направлениями работы», — сказала она.

Питание

Оценила Галина Буевич и питание. По ее словам, в детском саду оно сбалансировано. У учреждения есть прямой договор с поставщиками, это позволяет регулярно обновлять продуктовый набор, благодаря чему в меню появляются новые блюда, которые нравятся детям.

Например, в день визита на обед у юных барнаульцев были борщ, азу из говядины, перловая каша, морковная закуска и компот. На ужин давали запеченный картофель, яйцо и чай.

Анастасия Иляхина, мама воспитанницы средней группы, входит в состав комиссии по закупкам и несколько раз в неделю участвует в приемке поставок на склад. Она проверяет, как выполняют правила хранения продуктов, смотрит сроки годности и изучает сопроводительную документацию.

Участие родителей

Лариса Воронцова рассказала, что посещала детский сад № 101 два года назад и отметила: за это время учреждение не только сохранило сильные стороны, но и укрепило сложившиеся традиции.

Отдельное внимание общественница уделила тому, как педагоги выстраивают работу с родителями. Зампредседателя Совета женщин обратила внимание на то, что доверие родителей формирует открытая работа коллектива с семьями детей. По ее словам, родителей вовлекают в жизнь детского сада, подробно информируют о происходящем, и они могут лично убедиться в высоком уровне предоставляемых услуг.