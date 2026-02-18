Марал с ароматом ели. В Барнауле пройдет гастроужин, посвященный традициям и вкусам Севера

В программе вечера — изысканные блюда, музыка, ведущий и артисты

18 февраля 2026, 11:45, ИА Амител erid: 2W5zFGM1cLh

Гастрономический ужин в ресторане Chalet / Иллюстрация предоставлена компанией

Один из весенних вечеров Барнаул проживет в ритме Русского Севера. 28 марта 2026 года в ресторане Chalet* пройдет гастрономический ужин "Северное спокойствие" — событие, где кулинария станет искусством повествования. Гости попробуют блюда по авторским рецептам известных шеф-поваров и погрузятся в богатство культур и природных красот северных регионов России.

Управлять вкусами будут чемпионы Сибири по кулинарии. Для авторской подачи шеф-повара подготовят несколько блюд — каждое со своим характером и историей.

В числе гастрономических акцентов:

комплимент в стиле шале;

закуска из северной рыбы;

ростбиф из марала с ароматом ели;

рулет из кролика с сельдереем и нори;

кулебяка с рыбой, шпинатом и капустой;

меренговый рулет с облепихой и елью.

Но гастроужин всегда больше, чем еда. Это встреча. Гости не только попробуют оригинальные блюда и напитки, но и смогут поговорить с шефами, задать вопросы и узнать истории, которые стоят за каждым рецептом. Атмосферу дополнит живая музыка и развлекательная программа с ведущим и артистами.

Начало в 19:00. Стоимость: 7500 руб.

"Северное спокойствие" — это возможность не просто поужинать, а замедлиться и насладиться атмосферой. Почувствовать вкус зимы такой, какая она есть: величественной, чистой и очень гостеприимной.

Бронирование столов по телефону +7 (3852) 71-77-55. Количество мест ограничено.

Ресторан Chalet

Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 71в

Тел: +7 (3852) 71-77-55

Возрастное ограничение 18+

ООО "Ресторанный дом"

