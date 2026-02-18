Марал с ароматом ели. В Барнауле пройдет гастроужин, посвященный традициям и вкусам Севера
В программе вечера — изысканные блюда, музыка, ведущий и артисты
18 февраля 2026, 11:45, ИА Амител erid: 2W5zFGM1cLh
Один из весенних вечеров Барнаул проживет в ритме Русского Севера. 28 марта 2026 года в ресторане Chalet* пройдет гастрономический ужин "Северное спокойствие" — событие, где кулинария станет искусством повествования. Гости попробуют блюда по авторским рецептам известных шеф-поваров и погрузятся в богатство культур и природных красот северных регионов России.
Управлять вкусами будут чемпионы Сибири по кулинарии. Для авторской подачи шеф-повара подготовят несколько блюд — каждое со своим характером и историей.
В числе гастрономических акцентов:
- комплимент в стиле шале;
- закуска из северной рыбы;
- ростбиф из марала с ароматом ели;
- рулет из кролика с сельдереем и нори;
- кулебяка с рыбой, шпинатом и капустой;
- меренговый рулет с облепихой и елью.
Но гастроужин всегда больше, чем еда. Это встреча. Гости не только попробуют оригинальные блюда и напитки, но и смогут поговорить с шефами, задать вопросы и узнать истории, которые стоят за каждым рецептом. Атмосферу дополнит живая музыка и развлекательная программа с ведущим и артистами.
Начало в 19:00. Стоимость: 7500 руб.
"Северное спокойствие" — это возможность не просто поужинать, а замедлиться и насладиться атмосферой. Почувствовать вкус зимы такой, какая она есть: величественной, чистой и очень гостеприимной.
Бронирование столов по телефону +7 (3852) 71-77-55. Количество мест ограничено.
Ресторан Chalet
Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 71в
Тел: +7 (3852) 71-77-55*Chalet ("Шале")
