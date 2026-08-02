Пугачева утратила права на "Баронессу фон Орбах" в России

Певица владела товарным знаком с 1996 года

02 августа 2026, 22:05, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак "Баронесса фон Орбах", который зарегистрировала еще в 1996 году. Как сообщает Mash, срок действия регистрации истек 2 августа, а заявление на его продление не подавалось.

Для сохранения бренда артистке потребовалось бы оплатить пошлину в размере 22 тыс. рублей. Этот товарный знак позволял выпускать парфюмерию, алкогольную продукцию и одежду.

«В 1990-х Примадонна пыталась подтвердить право на титул баронессы через родословную бывшего мужа Миколаса Орбакаса. Якобы среди его предков был литовский барон фон Орбах, но доказать родство не удалось», — пишет канал.

В результате певица просто зарегистрировала бренд с этим названием.