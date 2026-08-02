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Пугачева утратила права на "Баронессу фон Орбах" в России

Певица владела товарным знаком с 1996 года

02 августа 2026, 22:05, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак "Баронесса фон Орбах", который зарегистрировала еще в 1996 году. Как сообщает Mash, срок действия регистрации истек 2 августа, а заявление на его продление не подавалось.

Для сохранения бренда артистке потребовалось бы оплатить пошлину в размере 22 тыс. рублей. Этот товарный знак позволял выпускать парфюмерию, алкогольную продукцию и одежду. 

«В 1990-х Примадонна пыталась подтвердить право на титул баронессы через родословную бывшего мужа Миколаса Орбакаса. Якобы среди его предков был литовский барон фон Орбах, но доказать родство не удалось», — пишет канал.

В результате певица просто зарегистрировала бренд с этим названием.

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Комментарии 6

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ВВП

06:47:58 03-08-2026

А кто ей присвоил звание "примадонна"? Есть официальные документы? Или она из так называемых самоназванных "звёзд, королей, принцев"

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Филька

07:56:42 03-08-2026

всё сама

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Мусик

09:16:02 03-08-2026

Филька (07:56:42 03-08-2026) всё сама... да, народу она затоптала много. гниль.
вольфыч был прав (с)

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Гость

10:49:47 03-08-2026

Мусик (09:16:02 03-08-2026) да, народу она затоптала много. гниль.вольфыч был прав (... Но Шаман все же пролез.

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Мусик

11:10:11 03-08-2026

Гость (10:49:47 03-08-2026) Но Шаман все же пролез.... борисычна была крута когда шаман в памперсах соску сосал.

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Гость

11:30:22 03-08-2026

Суета сует

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