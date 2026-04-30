Более 700 участников со всей страны. Как в Барнауле открыли Кубок Алтая по шахматам

Турнир проходит в "Титов-Арене" и объединил 27 регионов России

30 апреля 2026, 16:19, ИА Амител

Открытие турнира "Кубок Алтая" в барнаульской "Титов-Арене" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульской "Титов-Арене" 30 апреля стартовал Кубок Алтая — этап детского Кубка России по шахматам и этап Всероссийского шахматного фестиваля "Интеллектуалы Сибири". Турнир продлится до 5 мая. В нем принимают участие более 700 детей из 27 регионов России.

"Без поражений нет побед"

Турнир проходит среди детей и подростков разных возрастов — до 9, 11, 13 и 15 лет. Победители получат право принять участие в высшей лиге первенства России. Организаторами выступили правительство Алтайского края, Федерация шахмат России и региональная федерация при поддержке Минспорта РФ. Призовой фонд — 500 тысяч рублей. Кроме того, сильнейшие участники получат зачетные очки сразу в две таблицы — детского Кубка России и Всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири".

Участников поприветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он отметил, что шахматы остаются одной из самых интеллектуальных и доступных игр.

«Как всегда в спорте нет проигравших. Без поражений нет побед. Кому-то придется пройти через неудачи, но это сделает его сильнее», — сказал Виталий Снесарь.

По его словам, шахматы сопровождают человека на протяжении всей истории и развивают мышление. Он пожелал участникам успехов и отметил, что Барнаул рад принимать гостей со всей страны.

"Шахматы — это и спорт, и образование"

Сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова подчеркнула масштаб турнира и его значение для региона.

«Сегодня в Барнауле проходит Кубок Алтая уже в шестнадцатый раз. Семь сотен участников, 34 региона, представители всех федеральных округов. Спасибо, что вы приехали», — отметила она.

Сенатор добавила, что развитие шахмат в регионе идет благодаря совместной работе федерации и властей.

«Мы понимаем, что шахматы — это и спорт, и образование, и искусство», — сказала Кувшинова.

Также она напомнила, что турнир проходит в преддверии Дня Победы, и все достижения участники посвящают ветеранам.

Рост интереса к турниру

Президент Федерации шахмат Алтайского края и главный судья турнира Артем Поломошнов рассказал, что интерес к соревнованиям растет с каждым годом.

«Каждый год мы прирастаем — и по количеству регионов, и по количеству участников. В этом году это особенно заметно», — отметил Артем Поломошнов.

По его словам, подготовка к турниру велась несколько месяцев. В этом году расширили и технические возможности: трансляции партий ведутся сразу с 32 досок. Также для участников и их родителей организовали дополнительные активности — лекции, игровые зоны и образовательные площадки.

Праздник спорта и интеллекта

Помимо соревнований, участников ждет насыщенная программа: ежедневные активности, образовательные лекции и встречи с экспертами. За ходом партий можно следить онлайн — трансляции доступны зрителям по всей стране. Кубок Алтая традиционно считается одним из крупнейших детских шахматных турниров в Сибири и ежегодно собирает сильнейших юных игроков России.

