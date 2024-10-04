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Российские стриминги начнут маркировать музыкантов-иноагентов

Депутат Горелкин заявил, что так слушатели смогут решать, стоит ли поддерживать артиста

04 октября 2024, 16:18, ИА Амител

Смартфон и наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/911800
Смартфон и наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/911800

В своем Telegram-канале Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, сообщил о том, что российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей, которые были признаны иностранными агентами.

"С сегодняшнего дня "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" начнут маркировать исполнителей-иноагентов", – заявил Горелкин.

По его словам, власти и представители отрасли долго обсуждали техническую реализацию, но решение было найдено.

Депутат отметил, что маркировка исполнителей-иноагентов позволит пользователям музыкальных платформ осознанно решать, поддерживать ли таких артистов. Ведь вознаграждение исполнителя зависит от количества прослушиваний.

А за выполнением новых требований платформами и правообладателями будет внимательно следить Роскомнадзор.

Законопроекты музыка

Комментарии 4

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Гость

20:19:47 04-10-2024

давно пора. мы же к ним не лезем и не советуем как музыку писать. неча и им лезть туда, где они ничего не понимают, тем более многие там необразованные люди

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Шинник

20:55:51 04-10-2024

ну да.
Фантазёр. Ты меня называла....
Большие города....
Ду Ю Беливе...
В 90-е убивали людей ....
...............
Зайдешь так в интернет, музыку послушать..... А там плашки "АудиоАгент"
И настроение уже не то.....

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Гость

21:48:25 05-10-2024

Неправильное предложение. Что-то не хочется слушать Шамана и Газманова каждый день.

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Гость

14:54:25 07-10-2024

Ничего удивительного в этом нет, наоборот очень даже закономерное развитие событий. Как бы кто не относился, но закон един для всех.

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