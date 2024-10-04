Российские стриминги начнут маркировать музыкантов-иноагентов

Депутат Горелкин заявил, что так слушатели смогут решать, стоит ли поддерживать артиста

04 октября 2024, 16:18, ИА Амител

Смартфон и наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/911800

В своем Telegram-канале Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, сообщил о том, что российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей, которые были признаны иностранными агентами.

"С сегодняшнего дня "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" начнут маркировать исполнителей-иноагентов", – заявил Горелкин.

По его словам, власти и представители отрасли долго обсуждали техническую реализацию, но решение было найдено.

Депутат отметил, что маркировка исполнителей-иноагентов позволит пользователям музыкальных платформ осознанно решать, поддерживать ли таких артистов. Ведь вознаграждение исполнителя зависит от количества прослушиваний.

А за выполнением новых требований платформами и правообладателями будет внимательно следить Роскомнадзор.