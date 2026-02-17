Сайты с продажей аккаунтов каршеринга запретили в России

17 февраля 2026, 15:49, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России заблокировали сайты, торговавшие готовыми аккаунтами каршеринга. Решение о запрете принял Чертановский районный суд Москвы. Речь идет об интернет-ресурсе, на котором свободно продавались данные для входа в приложения различных сервисов аренды автомобилей, пишет Baza.

Купленные аккаунты позволяли пользоваться каршерингом в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. Судя по отзывам, сервис был востребован: пользователи хвалили его за возможность управлять автомобилем без водительских прав или до достижения совершеннолетия. Некоторые покупали доступ, чтобы "потренироваться" в вождении перед экзаменом в ГИБДД.

При этом ответственность за возможные нарушения правил дорожного движения или ДТП фактически перекладывалась на владельца аккаунта, на которого был зарегистрирован профиль. Именно ему каршеринговые компании выставляли бы штрафы и претензии, даже если за рулем находился другой человек.

Суд признал такую практику незаконной и принял решение о блокировке сайта, через который осуществлялась продажа готовых аккаунтов.