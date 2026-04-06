Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально"
Плашка отображается у тех, кто использует сторонние приложения
06 апреля 2026, 11:17, ИА Амител
У части пользователей Telegram появилась новая отметка в профиле — "неофициальный клиент". На это обратили внимание журналисты.
Как сообщает РЕН ТВ, такая плашка отображается у тех, кто использует сторонние приложения или "зеркала" мессенджера.
«Пометки "неофициальный клиент" получили те пользователи, которые перешли на "зеркала" и неофициальные приложения Telegram», — отмечается в сообщении.
По данным источника, новая отметка предупреждает о возможном снижении уровня защиты переписки.
Отмечается, что появление такой функции связано с ростом использования альтернативных клиентов и зеркальных версий сервиса. Эти случаи участились после замедления работы мессенджера в России с февраля 2026 года на фоне неисполнения Telegram требований российского законодательства.
Ранее в публичном пространстве появились сообщения о планируемой блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор официально эти сведения не подтвердил и не опроверг.
На фоне продолжающегося замедления работы мессенджера глава "Ростелекома" Михаил Осеевский высказал прогноз о скором прекращении функционирования Telegram — по его словам, сервис "умрет в ближайшие дни".
Вместе с тем в СПЧ не исключили возможности восстановления работы платформы. Это может произойти, если команда Telegram достигнет договоренности с российскими властями.
11:27:58 06-04-2026
Товарищ ты теперь меченый, у тебя "черная метка"
12:22:07 06-04-2026
не "неофициальный мессенджер", а троян под видом мессенджера