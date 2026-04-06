Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально"

Плашка отображается у тех, кто использует сторонние приложения

06 апреля 2026, 11:17, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

У части пользователей Telegram появилась новая отметка в профиле — "неофициальный клиент". На это обратили внимание журналисты.

Как сообщает РЕН ТВ, такая плашка отображается у тех, кто использует сторонние приложения или "зеркала" мессенджера.

«Пометки "неофициальный клиент" получили те пользователи, которые перешли на "зеркала" и неофициальные приложения Telegram», — отмечается в сообщении.

По данным источника, новая отметка предупреждает о возможном снижении уровня защиты переписки.

Отмечается, что появление такой функции связано с ростом использования альтернативных клиентов и зеркальных версий сервиса. Эти случаи участились после замедления работы мессенджера в России с февраля 2026 года на фоне неисполнения Telegram требований российского законодательства.

Ранее в публичном пространстве появились сообщения о планируемой блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор официально эти сведения не подтвердил и не опроверг.

На фоне продолжающегося замедления работы мессенджера глава "Ростелекома" Михаил Осеевский высказал прогноз о скором прекращении функционирования Telegram — по его словам, сервис "умрет в ближайшие дни".

Вместе с тем в СПЧ не исключили возможности восстановления работы платформы. Это может произойти, если команда Telegram достигнет договоренности с российскими властями.