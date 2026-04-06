ГОСТ на антимоскитные сетки с предупреждением для родителей хотят ввести в России

06 апреля 2026, 11:09, ИА Амител

Ребенок у окна / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России разработают новый ГОСТ на антимоскитные сетки, который обяжет производителей предупреждать покупателей о риске выпадения детей из окон. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в комментарии ТАСС.

По ее словам, многие родители ошибочно воспринимают такие сетки как защиту, хотя они не предназначены для предотвращения падений.

«Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией», — подчеркнула Буцкая.

Она отметила, что действующие стандарты не обязывают производителей наносить предупреждающую маркировку, и сейчас на маркетплейсах можно приобрести сетки без каких-либо предостережений.

Новый ГОСТ, как ожидается, закрепит требование размещать предупреждающую информацию на видном месте, а также информировать покупателей о необходимости использования дополнительных средств безопасности — фиксаторов и блокираторов окон.

Ранее сообщалось, что в России в 2026 году планируют утвердить ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию.