Экс-сотрудница МВД из Барнаула пять лет обманывала ведомство ради повышенной пенсии

Ущерб бюджету МВД России превысил 430 тысяч рублей

06 апреля 2026, 10:47, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бывшая сотрудница МВД из Барнаула предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с пенсионными выплатами. По данным СУ СК по Республике Алтай, 47-летняя женщина в течение нескольких лет получала надбавки, оформив фиктивную регистрацию в Шебалинском районе.

Следствие установило, что в 2020 году она зарегистрировалась на территории Республики Алтай, хотя фактически продолжала проживать в Алтайском крае. Предоставив недостоверные сведения о месте жительства, пенсионерка получала увеличенные выплаты за счет "горного" коэффициента к выслуге лет.

В результате, как уточняется, ущерб бюджету МВД России превысил 430 тысяч рублей.

«Для возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложили арест на сумму около 1 млн рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере направлено в суд», — отметили в ведомстве.

Женщине может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы, а также обязанность вернуть незаконно полученные средства.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула считают достойной пенсию в 52 100 рублей, в прошлом году сумма была меньше: 47 600 рублей — в октябре и 47 400 рублей — в феврале. При этом, как считает среднестатистический россиянин, эта сумма должна составлять 53 500 рублей.

Гость

10:51:53 06-04-2026

Спасибо за подсказку, тоже в РА пропишусь для такого дела.

Вежливый Человек

11:50:03 06-04-2026

Удаленные районы модная тема, вот сейчас в связи с потопом выяснится, что половина Дагестана на Сахалине и Чукотке прописана и никакие компенсации им не положены.

Гость

13:10:15 06-04-2026

А еще можно в Москве прописаться

