Shot: Британцам грозит тюрьма после нападения на российскую семью в Египте
Инцидент произошел в пятизвездочном отеле
26 января 2026, 21:30, ИА Амител
В отношении группы граждан Великобритании возбуждено уголовное дело в Египте. Причиной стало нападение на российскую семью в курортном Шарм-эш-Шейхе, сообщает Telegram-канал Shot.
Как утверждается в публикации, инцидент произошел на территории отеля Sunrise Arabian Beach Resort. По словам авторов канала, около 15 британских туристов набросились на московскую семью с тремя детьми. Поводом для конфликта послужили лежаки у бассейна.
«Бриты выбросили вещи москвичей с лежаков и кричали: "Это наши места. Русские, валите отсюда!"» – описывает детали происшествия Shot.
Также Telegram-канал заявляет, что в ходе словесной перепалки одна из англичанок толкнула маленькую девочку. За ребенка вступился отец, но его, как говорится в сообщении, стала избивать и душить веревкой толпа британцев. Вскоре в ситуацию вмешались сотрудники отеля.
По сведениям канала, после публикации этого материала на место прибыла египетская полиция, взяла показания у пострадавших и возбудила уголовное дело. Предполагается, что в понедельник, 26 января, местный суд может принять решение об объявлении подозреваемых в розыск.
Отметим, что данная информация поступает исключительно из одного источника – телеграм-канала Shot. Официального подтверждения от правоохранительных органов Египта или других авторитетных источников пока нет.
