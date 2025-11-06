Российскому туристу запретили въезд в Таиланд на 99 лет из-за курения в храме

Из-за незнания английского языка и стрессовой ситуации турист не сразу понял причину своего задержания

Тот самый храм / Фото: Telegram-канал Mash

Гражданин России столкнулся с серьезными последствиями за нарушение правил в буддийском храме на территории Таиланда. По информации Mash, турист по имени Михаил во время экскурсии отошел в сторону, чтобы покурить электронное устройство айкос, однако его действия заметили сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает Telegram-канал, из-за незнания английского языка и стрессовой ситуации российский турист не сразу понял причину своего задержания. В соответствии с таиландским законодательством, за хранение, продажу и использование подобных устройств предусмотрено серьезное наказание – до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона бат (примерно 2,5 миллиона рублей).

В результате инцидента Михаилу запретили въезд в Таиланд на 99 лет, а также назначили штраф.

