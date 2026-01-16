НОВОСТИОбщество

На Бали запретили внебрачный секс: новые правила для российских туристов

Новые правила вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание туристов

16 января 2026, 14:30, ИА Амител

Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Индонезии с 2 января вступил в силу новый Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за внебрачные интимные отношения и сожительство без регистрации брака. Об этом сообщает агентство Reuters. Действие новых норм распространяется не только на граждан страны, но и на иностранных туристов, включая отдыхающих на острове Бали.

Согласно положениям кодекса, за внебрачный секс или совместное проживание без брака может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. При этом возбуждение дела возможно только по заявлению близких родственников – супруга или супруги, детей либо родителей. Посторонние лица обратиться с таким заявлением не могут.

Как отмечают журналисты издания "Фонтанка", сам Уголовный кодекс был принят в Индонезии еще в 2022 году, однако его положения начали действовать только сейчас. Помимо норм о внебрачных отношениях, документ содержит статьи об ответственности за оскорбление президента и представителей власти, а также запрет на высказывания, противоречащие государственной идеологии.

Новые правила вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание туристов, планирующих поездки в Индонезию, поскольку ранее подобных ограничений в отношении личной жизни, в том числе для иностранцев, в стране не применялось.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:50:30 16-01-2026

Эскортницы в шоке?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:47 16-01-2026

Дак это всю лимиту аульскую можно пересажать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:46 16-01-2026

Гость (15:49:47 16-01-2026) Дак это всю лимиту аульскую можно пересажать?... А в Кремле не винные голуби?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:41 16-01-2026

Гость (18:25:46 16-01-2026) А в Кремле не винные голуби?... Там коньячные. И в одном случае финляндский голубь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:37 16-01-2026

Не только наша страна придумывает неадекватные законы, внебрачные связи были всегда и будут всегда, человек полигамен.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:19 16-01-2026

Гость (18:18:37 16-01-2026) Не только наша страна придумывает неадекватные законы, внебр... вы лжете, во скольких странах бывали и досконально знакомы с законами?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:51 17-01-2026

Гость (19:41:19 16-01-2026) вы лжете, во скольких странах бывали и досконально знакомы с...
Да ты-то только в турции была и понятно зачем!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:37 16-01-2026

сказочное Бали уже менее сказочное прям стало. ээхх

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:11 16-01-2026

Вот теперь не поеду туда, нафик надо

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:20:49 16-01-2026

Гость (19:44:11 16-01-2026) Вот теперь не поеду туда, нафик надо... Езжайте, законы надо читать внимательно, просто жену с детьми не берите и подружка пусть мужа с детьми не берет и все заяву некому писать будет, че как дети, я погнал)) на бали в смысле)

  -2 Нравится
Ответить
