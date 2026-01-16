На Бали запретили внебрачный секс: новые правила для российских туристов

Новые правила вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание туристов

16 января 2026, 14:30, ИА Амител

Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Индонезии с 2 января вступил в силу новый Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за внебрачные интимные отношения и сожительство без регистрации брака. Об этом сообщает агентство Reuters. Действие новых норм распространяется не только на граждан страны, но и на иностранных туристов, включая отдыхающих на острове Бали.

Согласно положениям кодекса, за внебрачный секс или совместное проживание без брака может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. При этом возбуждение дела возможно только по заявлению близких родственников – супруга или супруги, детей либо родителей. Посторонние лица обратиться с таким заявлением не могут.

Как отмечают журналисты издания "Фонтанка", сам Уголовный кодекс был принят в Индонезии еще в 2022 году, однако его положения начали действовать только сейчас. Помимо норм о внебрачных отношениях, документ содержит статьи об ответственности за оскорбление президента и представителей власти, а также запрет на высказывания, противоречащие государственной идеологии.

Новые правила вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание туристов, планирующих поездки в Индонезию, поскольку ранее подобных ограничений в отношении личной жизни, в том числе для иностранцев, в стране не применялось.

