На Бали запретили внебрачный секс: новые правила для российских туристов
Новые правила вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание туристов
16 января 2026, 14:30, ИА Амител
В Индонезии с 2 января вступил в силу новый Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за внебрачные интимные отношения и сожительство без регистрации брака. Об этом сообщает агентство Reuters. Действие новых норм распространяется не только на граждан страны, но и на иностранных туристов, включая отдыхающих на острове Бали.
Согласно положениям кодекса, за внебрачный секс или совместное проживание без брака может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. При этом возбуждение дела возможно только по заявлению близких родственников – супруга или супруги, детей либо родителей. Посторонние лица обратиться с таким заявлением не могут.
Как отмечают журналисты издания "Фонтанка", сам Уголовный кодекс был принят в Индонезии еще в 2022 году, однако его положения начали действовать только сейчас. Помимо норм о внебрачных отношениях, документ содержит статьи об ответственности за оскорбление президента и представителей власти, а также запрет на высказывания, противоречащие государственной идеологии.
Новые правила вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание туристов, планирующих поездки в Индонезию, поскольку ранее подобных ограничений в отношении личной жизни, в том числе для иностранцев, в стране не применялось.
14:50:30 16-01-2026
Эскортницы в шоке?
15:49:47 16-01-2026
Дак это всю лимиту аульскую можно пересажать?
18:25:46 16-01-2026
Гость (15:49:47 16-01-2026) Дак это всю лимиту аульскую можно пересажать?... А в Кремле не винные голуби?
20:06:41 16-01-2026
Гость (18:25:46 16-01-2026) А в Кремле не винные голуби?... Там коньячные. И в одном случае финляндский голубь.
18:18:37 16-01-2026
Не только наша страна придумывает неадекватные законы, внебрачные связи были всегда и будут всегда, человек полигамен.
19:41:19 16-01-2026
Гость (18:18:37 16-01-2026) Не только наша страна придумывает неадекватные законы, внебр... вы лжете, во скольких странах бывали и досконально знакомы с законами?
16:06:51 17-01-2026
Гость (19:41:19 16-01-2026) вы лжете, во скольких странах бывали и досконально знакомы с...
Да ты-то только в турции была и понятно зачем!
19:40:37 16-01-2026
сказочное Бали уже менее сказочное прям стало. ээхх
19:44:11 16-01-2026
Вот теперь не поеду туда, нафик надо
23:20:49 16-01-2026
Гость (19:44:11 16-01-2026) Вот теперь не поеду туда, нафик надо... Езжайте, законы надо читать внимательно, просто жену с детьми не берите и подружка пусть мужа с детьми не берет и все заяву некому писать будет, че как дети, я погнал)) на бали в смысле)