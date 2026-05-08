НОВОСТИЗдоровье

Вирусолог заявил, что России не грозит опасный хантавирус

Эксперт объяснил, что вирус передается от грызунов, а не между людьми

08 мая 2026, 19:51, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Западные СМИ сообщили о новом случае заражения хантавирусом. Так, в Нидерландах в больницу попала стюардесса с подозрением на это заболевание. Известно, что девушка выполняла рейс в Йоханнесбург и контактировала там с пожилой гражданкой Нидерландов — та позднее скончалась от вируса в больнице Южно‑Африканской Республики.

Ситуацию прокомментировал для aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Эксперт заверил, что для России угрозы распространения хантавируса нет.

Он привел несколько аргументов: во‑первых, очаги заболевания находятся далеко от нашей страны, а зафиксированные случаи носят единичный характер. Во‑вторых, хантавирус не передается от человека к человеку — основной путь заражения связан с контактом с грызунами, в частности, с мышами. 

Кроме того, по словам специалиста, в России поддерживается достаточно высокий уровень санитарно‑эпидемиологической безопасности, что существенно снижает вероятность возникновения подобной проблемы. Ранее россиянам запретили контактировать с белками, которые часто переносят смертельную болезнь.

Крыса ест хлеб / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

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НОВОСТИЗдоровье

Вирус Мнения экспертов
       

Комментарии 3

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сочувствующий

20:10:40 08-05-2026

Он никому не грозит. Корабль к берегу не причалит.... Кино не смотрели" Корабль - призрак"

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Musik

08:18:02 09-05-2026

сочувствующий (20:10:40 08-05-2026) Он никому не грозит. Корабль к берегу не причалит.... Кино н... Клевый фылм.

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Гость

21:34:03 08-05-2026

потому чтоу всех иммунитет при открытии дач по весне там столько ЭТОГО добра, ну потом пару дней диарея, никто и не знает толи от шашлыков переедания толи от мышек

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