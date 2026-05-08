Эксперт объяснил, что вирус передается от грызунов, а не между людьми

08 мая 2026, 19:51, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Западные СМИ сообщили о новом случае заражения хантавирусом. Так, в Нидерландах в больницу попала стюардесса с подозрением на это заболевание. Известно, что девушка выполняла рейс в Йоханнесбург и контактировала там с пожилой гражданкой Нидерландов — та позднее скончалась от вируса в больнице Южно‑Африканской Республики.

Ситуацию прокомментировал для aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Эксперт заверил, что для России угрозы распространения хантавируса нет.

Он привел несколько аргументов: во‑первых, очаги заболевания находятся далеко от нашей страны, а зафиксированные случаи носят единичный характер. Во‑вторых, хантавирус не передается от человека к человеку — основной путь заражения связан с контактом с грызунами, в частности, с мышами.

Кроме того, по словам специалиста, в России поддерживается достаточно высокий уровень санитарно‑эпидемиологической безопасности, что существенно снижает вероятность возникновения подобной проблемы. Ранее россиянам запретили контактировать с белками, которые часто переносят смертельную болезнь.