Синоптики передали штормовое предупреждение. Погода в Алтайском крае на выходных

В ближайшие два дня в регионе сохранится температура до +30 градусов

22 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае в эти выходные. Как сообщает региональный Гидрометцентр, днем воздух прогреется до +30 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 июля ожидается от +25 до +30 градусов. По северу местами будет холоднее – от +19 до +24 градусов. В большинстве районов кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах порывы 25-28 м/с.

23 июля ожидается от +20 до +25 градусов. Местами будет жарче – до +30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

22 июля в Барнауле от +22 до +24 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. 23 июля чуть потеплеет – от +23 до +25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с.