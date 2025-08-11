Космонавт, батлы и граффити. "Смелость.Фест" в Барнауле собрал более 3 тыс. участников

Центральная сцена фестиваля работала весь день: диджей-сеты, кавер-группы, караоке-бинго и музыкальное лото

Музыкально-спортивный фестиваль "Смелость.Фест" / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле в субботу, 9 августа, пешеходная улица Мало-Тобольская на один день превратилась в огромную молодежную площадку, где спорт, музыка, творчество и диалог объединились в рамках музыкально-спортивного фестиваля "Смелость.Фест".

Фестиваль прошел в рамках проекта "Смелость. Поколение Альфа" реализуемый при поддержке гранта Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и стал крупнейшим летним событием для молодежи Алтайского края.

Символ фестиваля – 10-метровый космонавт

Гостей и участников встречал арт-объект "Космонавт" высотой более 10 метров, олицетворяющий главный лозунг проекта: "Смелые рождаются в России". Он стал не только фотозоной, но и визуальным символом смелости, открытости и устремленности к новым горизонтам.

Музыкально-спортивный фестиваль "Смелость.Фест" / Фото: предоставлено amic.ru

Шесть тематических зон – максимум возможностей для участников

Программа фестиваля была построена так, чтобы каждый гость смог найти пространство по своим интересам и попробовать себя в новом:

Лекторий в Доме Сухова – площадка для глубокого диалога и вдохновляющих встреч. "Смелость задать главный вопрос: есть ли Бог?" – беседа с Вадимом Коваленко, священником Русской православной церкви, членом Общественной палаты Алтайского края, о вере, смыслах и поиске духовных ориентиров. "Деньги и свобода: как финансы делают тебя смелее" – сессия с Оксаной Деревягиной, руководителем по операционной работе Альфа-Банка, о финансовой грамотности и личной свободе. "Бизнес и творчество" – история Владислава Владимирского, звукорежиссера и музыкального продюсера, о преодолении трудностей и принятии смелых решений.

Батлы по уличным танцам – одна из самых энергичных площадок фестиваля. Более 200 зрителей и десятки участников от 8 лет до взрослых профессионалов. Соревнования проходили в трех номинациях: Breaking, Hip-Hop, All styles. Победителями стали Денис Неверов, Владислав Егоров и Федор Саблин.

Территория возможностей – интерактивная экспозиция ведущих молодежных инициатив региона. Центр амбиций "СФЕРА" представил свои образовательные программы, проект "Безграничные способности" – возможности для студентов СПО, "Алтай Молодой" и Проектный офис Алтайского края – региональные проекты для молодежи.

Граффити-спот – живое уличное искусство прямо на фестивале. Художники создавали яркие граффити в реальном времени, а зрители могли наблюдать процесс и общаться с авторами.

Площадка Альфа-Банка – официального партнера фестиваля, с собственной интерактивной программой. Здесь проходили задания в рамках конкурсной механики "бродилка", где участники получали отметки в "паспортах" для дальнейшего участия в розыгрыше призов.

Спортивная зона – чемпионат по баскетболу 1х1 и мастер-классы по воркауту. Баскетбольные игры длились более пяти часов, привлекая зрителей динамикой и зрелищностью. Победителем стал Роман Баландин, получивший денежный приз 50 000 рублей. А на площадке "Воркаут" любой желающий вместе с мастерами в данном направлении могли продемонстрировать свой опыт.

Конкурсная механика "Бродилка"

Все зарегистрированные посетители мероприятия получали паспорт участника и проходили задания на каждой фестивальной площадке. Заполнив паспорт полностью, они становились претендентами на главный приз – ноутбук.

Победительницей стала Виктория, которая призналась:

«Когда озвучили результаты, я сначала не поняла, что произошло. Это было так неожиданно! Даже не думала, что смогу выиграть. А потом, когда до меня дошло, что это правда, я просто закричала от счастья!»

Кроме ноутбука, на сцене были разыграны брендированный велосипед, билеты на концерт Надежды Кадышевой и фирменный мерч проекта "Смелость".

Главная сцена и хедлайнер

Центральная сцена фестиваля работала весь день: диджей-сеты, кавер-группы, караоке-бинго и музыкальное лото с участием более 250 человек.

Кульминацией вечера стало выступление Драгни – артиста, известного по хитам "Кометы", "Снимки", "Минус на минус". Во время исполнения "Комет" он пригласил детей из зала на сцену, превратив финал концерта в теплый, душевный и объединяющий момент.

Значение для региона

"Смелость.Фест" показал, что молодежь Алтайского края готова к смелым форматам, новым вызовам и активному участию в жизни региона. Это событие стало площадкой, где идеи, спорт, творчество и образование объединились, а молодые люди получили возможность заявить о себе и найти новые пути для самореализации.

Владимир и Александра Купины, сооснователи Центра амбиций "СФЕРА", являющегося организатором фестиваля:

«"Смелость.Фест" для нас – это не просто фестиваль, а живое доказательство того, что в Алтайском крае есть молодежь, которая не боится мечтать, действовать и брать ответственность за будущее. Мы всегда верили, что большие перемены начинаются не в столицах, а здесь, в регионах, где люди умеют ценить труд, дружбу и настоящие ценности. Этот фестиваль – пространство, где каждый молодой человек может найти свое место: на сцене, в спорте, в творчестве или в диалоге. В непростое время особенно важно говорить о смелости не как о слове, а как о внутренней силе – силе быть собой, слышать друг друга и строить будущее вместе. Мы гордимся тем, что "Смелость.Фест" стал точкой притяжения для тысяч людей, объединил партнеров, бизнес, власть и активную молодежь. И мы уверены: именно такие события формируют поколение, которое завтра будет создавать историю нашего региона и страны».

Для справки:



Организатором фестиваля является центр амбиций "СФЕРА". Центр амбиций "СФЕРА" – молодежная организация, работающая с 2018 года и реализующая проекты на территории всего Алтайского края. Опорные и флагманские события проходят в Барнауле и Рубцовске, ежегодно вовлекая более 2000 участников. Проекты "СФЕРЫ" направлены на развитие образования, культуры, спорта и уличной культуры, а также регулярно становятся победителями всероссийских конкурсов и премий. Центр объединяет бизнес, власть и активную молодежь, создавая ценностно ориентированные форматы, которые вдохновляют на личностный рост и общественные изменения.



Фестиваль "Смелость.Фест" проходит в рамках молодежного проекта "Смелость. Поколение Альфа", который стал победителем грантового конкурса "Движения Первых".



Партнером фестиваля стал Альфа-Банк и их платформа для поддержки молодежи "Альфа Будущее", Алтай Молодой, благотворительный фонд "Есть Решение", рекламное агентство "А-принт", технический продакшен "Шантарам", администрация города Барнаула.Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название "Движение Первых" получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми".

Деятельность движения направлена на создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.