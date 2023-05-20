Спасённого в Алтайском крае медвежонка доставили в приют на берегу Телецкого озера

Маленького хищника привезли в заповедник на лодке

20 мая 2023, 19:16, ИА Амител

В Алтайский государственный биосферный заповедник доставили спасённого в Алтайском крае медвежонка-сироту, сообщили в региональном Минприроды.

"Малыш благополучно доставлен в Алтайский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на берегу озера Телецкого. Там он будет набираться сил, чтобы к осени начать самостоятельную жизнь в природной среде", – рассказали в ведомстве.

Напомним, сотрудники Минприроды спасли медвежонка в Чарышском районе. Он не мог самостоятельно передвигаться из-за травмированной лапы. Его матери при этом не обнаружили.