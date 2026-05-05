СПЧ выступил с инициативой ограничить доступ детей до 14 лет к соцсетям
Цель не в тотальном запрете, а в создании безопасной цифровой среды для подрастающего поколения
05 мая 2026, 13:51, ИА Амител
Нужно ограничить доступ детей младше 14 лет к социальным сетям, с таким предложением выступил Артур Шлыков, представитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека и руководитель движения "Гражданский комитет России". Он считает, что это поможет избежать поверхностного потребления контента, которое может негативно сказаться на их развитии, пишет РИА Новости.
Шлыков выразил обеспокоенность тем, что дети могут стать жертвами противоправных действий, включая вербовку, в частности, со стороны украинских спецслужб. По его мнению, до определенного возраста интернет для детей должен быть доступен только под контролем родителей. Вероятно, такой возраст — 14 лет.
«При введении подобных ограничений важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Одни несовершеннолетние могут использовать интернет для обучения и культурного развития, тогда как другие могут искать вредный контент», - подчеркнул он.
По словам Шлыкова, основная ответственность за воспитание детей лежит на их родителях. Государство не в состоянии полностью контролировать все коммуникации и добиться положительных результатов, если в семьях будет отсутствовать необходимый уровень образования и культуры.
Ранее подавляющее большинство россиян высказались за ограничение соцсетей для подростков.
14:01:02 05-05-2026
Как жалко подрастающее поколение.
14:14:30 05-05-2026
Гость (14:01:02 05-05-2026) Как жалко подрастающее поколение. ... пусть мяч гоняют идут во двор и научно познавательный контент читают
был же отличный журнал Юный Техник, Моделист конструктор
со статьями с чертежами бери да делай модели - эх время то было!
а сегодня все это может быть в соц сети для детей!
16:48:14 05-05-2026
майор (14:14:30 05-05-2026) пусть мяч гоняют идут во двор и научно познавательный контен... мяч гоняют во двор?это который заставлен автомобилями, гаражами с непонятными проводами под напряжением?. а зимой кататься с запрещенных горок?
или мяч гонять на спортплощадку, которую снесли,потому что бабкам тишины охота
и в скейтпарки, которых нет?или в парки, на которых они мешают гадить уважаем собаководам
14:10:51 05-05-2026
поддерживаю
и в ночное время скорость ограничить всем если это не предприятия и доступ по умолчанию только к внутренней соц сети контролируемой по контенту а если кто желает остальное - пиши заявление по паспорту в такое то время с такого то ип адреса такой то провайдер обеспечит
18:10:49 05-05-2026
Холмс (14:10:51 05-05-2026) поддерживаюи в ночное время скорость ограничить всем есл... зачем?
14:26:04 05-05-2026
А как мы жили до запретов, блокировок и ограничений? Хуже?
14:45:00 05-05-2026
Гость (14:26:04 05-05-2026) А как мы жили до запретов, блокировок и ограничений? Хуже?... Не хуже, по другому. Сейчас другое время, новые технологии, новые возможности. Зачем возвращаться к прошлому? Что бы что?
15:17:02 05-05-2026
Гость (14:45:00 05-05-2026) Не хуже, по другому. Сейчас другое время, новые технологии, ... Да, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб прошлое...((( С ними в прошлое слито человеческое общение миллионов людей на всей планете((( Ради новых технологий!)))
14:55:13 05-05-2026
Гость (14:26:04 05-05-2026) А как мы жили до запретов, блокировок и ограничений? Хуже?... да раньше люди и с мотыгами жили, вопрос не в хуже или лучше, а в том, что мир меняется, это нужно понимать и принимать, и как раньше уже не будет никогда. Более того, как раньше уже работать не будет даже если попробовать сделать как было, так как мир вокруг поменялся.
Да и на развитие это сильно влияет, ну запретим мы до 14 лет соцсети, введя очередные ограничения, а во всем мире не будет запрета, так это очередной повод , вопервых, для молодежи - свалить из этой страны, где все только запрещают и ничего не дают, а во вторых, те кто останутся будут тупее и менее развиты чем остальные во всем мире их сверсники. Кто хочет быть тупее? Вот и будут либо обходить запреты, либо сваливать. тако йэффект на самом деле получится.
15:36:17 05-05-2026
Гость (14:55:13 05-05-2026) да раньше люди и с мотыгами жили, вопрос не в хуже или лучше..нужно понимать и принимать, и как раньше уже не будет никогда. Более того, как раньше уже работать не будет даже если попробовать сделать как было, так как мир вокруг поменялся.. Да что вы со своими мотыгами! Вы серьёзно считаете, что без блокировок и запретов популярных сайтов (причем запретов только для обычных людей, а все известные российские политики и ВИП-персоны там) никогда не будем жить?
23:36:33 05-05-2026
Гость (15:36:17 05-05-2026) Да что вы со своими мотыгами! Вы серьёзно считаете, что без... может теперь в пещеры переселиться?
14:57:01 05-05-2026
Государство не в состоянии контролировать ячейки общества...когда идеология-деньги решают всё
15:43:00 05-05-2026
Гость (14:57:01 05-05-2026) Государство не в состоянии контролировать ячейки общества...... По словам Шлыкова, основная ответственность за воспитание детей лежит на их родителях. Государство не в состоянии полностью контролировать все коммуникации ////////////////
С чего это государство в лице Шлыкова мечтает присвоить себе право контролировать все коммуникации?))) В какой статье Конституции РФ записано?
16:04:13 05-05-2026
Может, пойти по другому пути. В случае вовлечения несовершеннолетних под действие вражеских кураторов наказывать родителей. Поджёг ребенок релейный шкаф, его в специнтернат, а родителям реальный срок, как если бы они сами совершили теракт. Тогда в разы увеличится интерес родителей к жизни детей, повысится семейный контроль. Без всяких блокировок.
16:26:19 05-05-2026
Ну, а что делать? Всерьёз обсуждаются новые меры по углубленному досмотру детей на входе школ. Дети приносят ножи, режут одноклассников и учителей. Принять закон об ответственности родителей, чтобы в случае ножевого ранения учителя или кого другого в школе срок давали именно родителям. Тогда родители сами будут перед занятиями досматривать чад не хуже таможенников, некоторые собственноручно передавать проверенных ими детей прямо школьным работникам. Ни один ножик не попадет в школу!
17:11:24 05-05-2026
Гость (16:26:19 05-05-2026) Ну, а что делать? Всерьёз обсуждаются новые меры по углубл... Ну вообще-то, к примеру, перочинные ножи (и не только) и в советской время многие в портфеле таскали. Проблема не в них, а в перловке вместо мозгов и ощущении вседозволенности, мнят себя пупом земли. Но это никакими запретами не исправить. Можно начать с малого - прекратить дикую пропаганду якобы особой уникальности "яжеждетей" и да, ввести жесткую систему ответственности родителей.
19:30:36 05-05-2026
Гость (16:26:19 05-05-2026) Ну, а что делать? Всерьёз обсуждаются новые меры по углубл...
То есть вынести нож из дома в воскресенье и спрятать его по дороге в школу, это слишком сложно для подросткового ума? Или пырнуть кого-нибудь остро заточенным карандашом. Или ударить железным стулом. Проблема не в досмотре школьников, а в отсутствии психологического контроля (не так как он ведется сейчас на отвали) и сложности исключения от неадекватных детей. Это я даже не поднимаю проблему школьного буллинга
18:14:41 05-05-2026
как с сигаретами: не допускать в интернет и мобильные сети рожденных после 2025г. через лет 25 можно будет инфраструктуру разобрать и сдать на металлолом