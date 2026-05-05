Цель не в тотальном запрете, а в создании безопасной цифровой среды для подрастающего поколения

05 мая 2026, 13:51, ИА Амител

Дети, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Нужно ограничить доступ детей младше 14 лет к социальным сетям, с таким предложением выступил Артур Шлыков, представитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека и руководитель движения "Гражданский комитет России". Он считает, что это поможет избежать поверхностного потребления контента, которое может негативно сказаться на их развитии, пишет РИА Новости.

Шлыков выразил обеспокоенность тем, что дети могут стать жертвами противоправных действий, включая вербовку, в частности, со стороны украинских спецслужб. По его мнению, до определенного возраста интернет для детей должен быть доступен только под контролем родителей. Вероятно, такой возраст — 14 лет.

«При введении подобных ограничений важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Одни несовершеннолетние могут использовать интернет для обучения и культурного развития, тогда как другие могут искать вредный контент», - подчеркнул он.

По словам Шлыкова, основная ответственность за воспитание детей лежит на их родителях. Государство не в состоянии полностью контролировать все коммуникации и добиться положительных результатов, если в семьях будет отсутствовать необходимый уровень образования и культуры.

Ранее подавляющее большинство россиян высказались за ограничение соцсетей для подростков.