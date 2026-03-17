В России предложили ограничить доступ детей к интернету по ночам
По мнению политика, это необходимо, чтобы несовершеннолетние не играли в игры
17 марта 2026, 15:51, ИА Амител
На форуме "Единой России" "Есть результат" прозвучала инициатива об ограничении ночного доступа несовершеннолетних к интернету. С предложением выступил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров — обсуждение шло в рамках выработки предложений для народной программы партии, сообщает агентство "Татар‑информ".
«Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», — заявил министр.
Азат Кадыров подчеркнул, что предлагаемые меры имеют двойную цель. С одной стороны, сократить ночную онлайн‑активность детей, с другой — стимулировать развитие отечественной индустрии видеоигр для подростков.
Министр также отметил, что первые шаги в этом направлении уже предприняты. Работа над созданием российских подростковых видеоигр стартовала в сотрудничестве с университетом Иннополис.
Ранее в России предложили ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.
16:01:41 17-03-2026
Так все мы дети
16:05:24 17-03-2026
У папаши рука странно растет.
Чужой.
16:37:54 17-03-2026
говорить можно много
Дом ру обязать отключать инет с 18 до 9 и все дела
16:49:50 17-03-2026
Азат на фото похож на Шаца
16:52:05 17-03-2026
ему самому то не стремно - такую ахинею собирать
19:08:00 17-03-2026
Гость (16:52:05 17-03-2026) ему самому то не стремно - такую ахинею собирать ...
Нужно отвлекать народец
19:41:02 17-03-2026
Каким же будет критерий, определяющий возраст "игрули"? Не паспортные ли данные прикажут выкладывать?
20:33:46 17-03-2026
Так и вижу - ползут дети по тёмным улицам в интернет, грязные, голодные, с невыученными уроками....