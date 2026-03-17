В России предложили ограничить доступ детей к интернету по ночам

17 марта 2026, 15:51, ИА Амител

Запрет играть в игры на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На форуме "Единой России" "Есть результат" прозвучала инициатива об ограничении ночного доступа несовершеннолетних к интернету. С предложением выступил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров — обсуждение шло в рамках выработки предложений для народной программы партии, сообщает агентство "Татар‑информ".

«Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», — заявил министр.

Азат Кадыров подчеркнул, что предлагаемые меры имеют двойную цель. С одной стороны, сократить ночную онлайн‑активность детей, с другой — стимулировать развитие отечественной индустрии видеоигр для подростков.

Министр также отметил, что первые шаги в этом направлении уже предприняты. Работа над созданием российских подростковых видеоигр стартовала в сотрудничестве с университетом Иннополис.

Ранее в России предложили ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.