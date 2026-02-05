НОВОСТИОбщество

Подавляющее большинство россиян высказались за ограничение соцсетей для подростков

Однако есть и те, кто уверен, что запрет только подстегнет интерес детей к интернету

05 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Преобладающее число жителей России, а именно 88%, поддерживают идею ограничения доступа детей к социальным сетям. Данная инициатива рассматривается на фоне аналогичных мер, принимаемых в ряде других государств, сообщает "Комсомольская правда".

В частности, Испания, Австралия, Франция, Италия, Германия, а также штат Флорида в США, предприняли шаги по введению или ужесточению возрастных ограничений в этой сфере. Противоположного мнения придерживаются 11% российских респондентов, полагая, что полный запрет может лишь усилить интерес детей к соцсетям, и более целесообразным является обучение детей правилам безопасного поведения в интернете.

Затруднились выразить свое мнение по данному вопросу 1% опрошенных.

Ранее депутат Алтая уже предложила запретить детям соцсети после серии нападений подростков на школы.

Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Испании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет

Ранее подобные меры уже были реализованы в ряде государств
Avatar Picture
Гость

15:14:47 05-02-2026

Как обычно все по пожеланиям трудящихся? А подавляющее большинство еще не высказалось за запрет интернета в принципе?

Avatar Picture
гость

15:20:36 05-02-2026

я за ограничение
пусть аккаунты заводят родители, родственники Они и контролируют, отвечают за всю деятельность ребенка в сети. Перед законом отвечают

Avatar Picture
Гость

15:21:11 05-02-2026

Шо опять те пятеро постоянно участвующих в опросах которые почему то стали большинством россиян

Avatar Picture
Олег

15:32:44 05-02-2026

Ничего не мешает гражданам отобрать у своих детей смартфоны.

Avatar Picture
Олег

15:35:01 05-02-2026

Что бы такое разрешили чтоб всем хорошо?
Голосуйте за разрешающих депутатов!
Щапрещатели создают проблемы для собственной корысти!

Avatar Picture
Екх

16:00:59 05-02-2026

Забрать у ребёнка телефон и все! Запрет всегда рождает возможность его обойти! А нет телефона и нет соц сетей! Я вот в детстве и без соц сетей хорошо жил! Много гулял и играл! А не тупил на чужие фото и бред тупого ИИ! И сейчас нет соцсетей и кайф!

Avatar Picture
гость

16:11:35 05-02-2026

А каков механизм этого ограничения будет, кто нибудь подумал? На бумаге все можно написать - любой Закон, только вот его исполнять то вряд ли большинство населения будет. Простой пример- в России действует ограничение максимальной скорости движения и что все его соблюдают?

Avatar Picture
Гость

20:17:38 05-02-2026

гость (16:11:35 05-02-2026) А каков механизм этого ограничения будет, кто нибудь подум... большинство.

Avatar Picture
Гость

20:30:06 05-02-2026

гость (16:11:35 05-02-2026) А каков механизм этого ограничения будет, кто нибудь подум... вход через мах, разве не очевидно?

Avatar Picture
Гость

16:25:39 05-02-2026

комментаторы видят разницу между интернетом вообще и соцсетями? Похоже, нет?
В инете есть масса нужного материала, вот только его блочат опережающими темпами: youtube c массой обучающих роликов, образовательные платформы типа labex и др., а альтернативы нет.

Avatar Picture
Гость

20:30:48 05-02-2026

Народ чуть ли не "слёзно молит" ограничить доступ к "тлетворным" соцсетям - так им ли "избранная" власть позволит себе пренебречь голосом "широчайших масс", о повышении пенсионного возраста столь же "взахлёб моливших" и не обманувшихся в своём "заветном чаянии"!?

Avatar Picture
Гость

20:48:56 05-02-2026

С одной стороны я против запретов, с другой стороны - интернет от детей тупеет. А потом всякие озабоченные депутаты и общественники начинают запрещать под эгидой защиты детей порно и упоминания наркотиков

