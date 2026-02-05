Подавляющее большинство россиян высказались за ограничение соцсетей для подростков

Однако есть и те, кто уверен, что запрет только подстегнет интерес детей к интернету

05 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Преобладающее число жителей России, а именно 88%, поддерживают идею ограничения доступа детей к социальным сетям. Данная инициатива рассматривается на фоне аналогичных мер, принимаемых в ряде других государств, сообщает "Комсомольская правда".

В частности, Испания, Австралия, Франция, Италия, Германия, а также штат Флорида в США, предприняли шаги по введению или ужесточению возрастных ограничений в этой сфере. Противоположного мнения придерживаются 11% российских респондентов, полагая, что полный запрет может лишь усилить интерес детей к соцсетям, и более целесообразным является обучение детей правилам безопасного поведения в интернете.

Затруднились выразить свое мнение по данному вопросу 1% опрошенных.

Ранее депутат Алтая уже предложила запретить детям соцсети после серии нападений подростков на школы.