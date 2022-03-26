Власти временно заморозили строительство ледового дворца «Алтай» из-за высоких цен

Строительство известного долгостроя — ледового дворца «Алтай» в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, — не планируют возобновлять в ближайшее время из-за высокой стоимости стройматериалов. Министерство спорта опасается, что подрядчик, который начнёт работы, может их не завершить.

Как пояснил amic.ru Алексей Перфильев, согласно экспертизе, которую провели в начале 2022 года, на строительство арены необходимо было 1,06 миллиарда рублей. Средства планировали выделить из краевого бюджета, а сами работы завершить до конца 2024 года. Однако уже сейчас из-за скачка цен дворец обойдётся краевым властям уже почти в 1,3 миллиарда рублей. Чтобы не допустить долгостроя, в Минспорте решили пока не объявлять аукцион по поиску подрядчика и дождаться, когда ситуация на рынке строительных материалов будет поспокойнее.

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Спорт Смета на достройку ледового дворца "Алтай" в Барнауле выросла до миллиарда рублей

Хоккейная арена «Алтай» на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

Напомним, долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже 10 лет. Ледовую арену планировали возводить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком — компания «Стройгаз». Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Изначально, согласно проекту, дворец должен был быть на 3500 посадочных мест. В итоге его «урезали», сделали более дешёвым, а возводить решили на краевые средства. Сдать комплекс (уже на 800 человек) планировали в 2018-м, потом — в 2019-м. В итоге денег не нашли и объект заморозили.