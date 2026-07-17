Даже камерное торжество на 20–30 человек сегодня требует серьезного бюджета, а масштабный праздник может стоить как новая машина или первый взнос по ипотеке

17 июля 2026, 12:35, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Стоимость свадеб в России ежегодно увеличивается на 20–30%, сообщила Валерия Рыненкова из свадебного агентства Vozdukh Weddings в интервью "Газете.ru".

Единой формулы ценообразования нет: подрядчики учитывают не только экономическую ситуацию, но и свою популярность, репутацию и медийное присутствие.

Площадки для проведения свадеб ежегодно повышают цены на 10–15%, а иногда — до 20% и более.

«Ценник может стать неожиданностью, особенно для популярных локаций, которые получили хорошие отзывы после успешного сезона», — отметила эксперт.

Услуги ведущих также стабильно растут в цене — в среднем на 15–20% в год. На это влияют инфляция, участие в премиях, рейтинги и продвижение в социальных сетях.

«Ведущий, который пару лет назад стоил 130–150 тысяч рублей, сегодня может работать за 180 тысяч, а через год его гонорар может составить от 200 тысяч», — пояснила Рыненкова.

Самая быстрорастущая статья расходов — декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импортные материалы.

Цветочный рынок чувствителен к колебаниям курса валют, поэтому изменения в стоимости валюты напрямую влияют на сметы. По сравнению с прошлым сезоном расходы на оформление увеличились примерно на 30%, сказала эксперт.

Цены на услуги музыкантов, артистов, стилистов и визажистов растут умереннее — на 10–15% в год. Расходы на питание команды подрядчиков и транспорт увеличиваются вместе с ростом цен на продукты и топливо.