Эксперт подсчитала стоимость свадьбы в России в 2026 году
Даже камерное торжество на 20–30 человек сегодня требует серьезного бюджета, а масштабный праздник может стоить как новая машина или первый взнос по ипотеке
17 июля 2026, 12:35, ИА Амител
Стоимость свадеб в России ежегодно увеличивается на 20–30%, сообщила Валерия Рыненкова из свадебного агентства Vozdukh Weddings в интервью "Газете.ru".
Единой формулы ценообразования нет: подрядчики учитывают не только экономическую ситуацию, но и свою популярность, репутацию и медийное присутствие.
Площадки для проведения свадеб ежегодно повышают цены на 10–15%, а иногда — до 20% и более.
«Ценник может стать неожиданностью, особенно для популярных локаций, которые получили хорошие отзывы после успешного сезона», — отметила эксперт.
Услуги ведущих также стабильно растут в цене — в среднем на 15–20% в год. На это влияют инфляция, участие в премиях, рейтинги и продвижение в социальных сетях.
«Ведущий, который пару лет назад стоил 130–150 тысяч рублей, сегодня может работать за 180 тысяч, а через год его гонорар может составить от 200 тысяч», — пояснила Рыненкова.
Самая быстрорастущая статья расходов — декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импортные материалы.
Цветочный рынок чувствителен к колебаниям курса валют, поэтому изменения в стоимости валюты напрямую влияют на сметы. По сравнению с прошлым сезоном расходы на оформление увеличились примерно на 30%, сказала эксперт.
Цены на услуги музыкантов, артистов, стилистов и визажистов растут умереннее — на 10–15% в год. Расходы на питание команды подрядчиков и транспорт увеличиваются вместе с ростом цен на продукты и топливо.
«Мероприятие, которое в прошлом сезоне стоило 1,5 млн рублей, сейчас обойдется примерно в 1,8 млн, а через год его бюджет может превысить два миллиона», — подвела итог Рыненкова.
12:49:25 17-07-2026
любой НЕ эксперт может сказать что от 350 рублей до бесконечности
12:52:29 17-07-2026
а вы как хотели - задёшево?
этак только собачки кошечки и мухи женятся.
15:55:48 17-07-2026
Мусик (12:52:29 17-07-2026) а вы как хотели - задёшево?этак только собачки кошечки и... Нет ,мы хотели ,чтобы это было недоступно простым людям,как и многое другое сейчас.Наверно о таком "демократическом" и "зажиточном" обществе мы мечтали.Чтобы эти вещи были только для избранных толстосумов.Вам вот это надо?В советское время было гораздо всё доступней,нажили на свою шею дармоедов.
23:35:19 17-07-2026
Акакий (15:55:48 17-07-2026) Нет ,мы хотели ,чтобы это было недоступно простым людям,как ... Вы это с кем бредите?
13:16:37 17-07-2026
как же буквально 30-40 лет назад играли свадьбы?!, тамада лучшая подруга, баянист дядя Боря, диск жокей друган у которого колонки и Вега 122 была, и шикарные получались мероприятия, и игры, конкурсы, обходились же как то без приглашенных бальников, аниматоров, стриптизеров-шахерезад может надо вспомнить и жить счастливо.....
20:04:38 17-07-2026
Ценник на свадьбу Лепса?