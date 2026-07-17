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Эксперт подсчитала стоимость свадьбы в России в 2026 году

Даже камерное торжество на 20–30 человек сегодня требует серьезного бюджета, а масштабный праздник может стоить как новая машина или первый взнос по ипотеке

17 июля 2026, 12:35, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Свадьба / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Стоимость свадеб в России ежегодно увеличивается на 20–30%, сообщила Валерия Рыненкова из свадебного агентства Vozdukh Weddings в интервью "Газете.ru".

Единой формулы ценообразования нет: подрядчики учитывают не только экономическую ситуацию, но и свою популярность, репутацию и медийное присутствие.

Площадки для проведения свадеб ежегодно повышают цены на 10–15%, а иногда — до 20% и более.

«Ценник может стать неожиданностью, особенно для популярных локаций, которые получили хорошие отзывы после успешного сезона», — отметила эксперт.

Услуги ведущих также стабильно растут в цене — в среднем на 15–20% в год. На это влияют инфляция, участие в премиях, рейтинги и продвижение в социальных сетях.

«Ведущий, который пару лет назад стоил 130–150 тысяч рублей, сегодня может работать за 180 тысяч, а через год его гонорар может составить от 200 тысяч», — пояснила Рыненкова.

Самая быстрорастущая статья расходов — декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импортные материалы.

Цветочный рынок чувствителен к колебаниям курса валют, поэтому изменения в стоимости валюты напрямую влияют на сметы. По сравнению с прошлым сезоном расходы на оформление увеличились примерно на 30%, сказала эксперт.

Цены на услуги музыкантов, артистов, стилистов и визажистов растут умереннее — на 10–15% в год. Расходы на питание команды подрядчиков и транспорт увеличиваются вместе с ростом цен на продукты и топливо.

«Мероприятие, которое в прошлом сезоне стоило 1,5 млн рублей, сейчас обойдется примерно в 1,8 млн, а через год его бюджет может превысить два миллиона», — подвела итог Рыненкова.

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Комментарии 6

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раздули из ничего

12:49:25 17-07-2026

любой НЕ эксперт может сказать что от 350 рублей до бесконечности

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Мусик

12:52:29 17-07-2026

а вы как хотели - задёшево?
этак только собачки кошечки и мухи женятся.

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Акакий

15:55:48 17-07-2026

Мусик (12:52:29 17-07-2026) а вы как хотели - задёшево?этак только собачки кошечки и... Нет ,мы хотели ,чтобы это было недоступно простым людям,как и многое другое сейчас.Наверно о таком "демократическом" и "зажиточном" обществе мы мечтали.Чтобы эти вещи были только для избранных толстосумов.Вам вот это надо?В советское время было гораздо всё доступней,нажили на свою шею дармоедов.

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Musik

23:35:19 17-07-2026

Акакий (15:55:48 17-07-2026) Нет ,мы хотели ,чтобы это было недоступно простым людям,как ... Вы это с кем бредите?

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медведь-шатун

13:16:37 17-07-2026

как же буквально 30-40 лет назад играли свадьбы?!, тамада лучшая подруга, баянист дядя Боря, диск жокей друган у которого колонки и Вега 122 была, и шикарные получались мероприятия, и игры, конкурсы, обходились же как то без приглашенных бальников, аниматоров, стриптизеров-шахерезад может надо вспомнить и жить счастливо.....

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Гость

20:04:38 17-07-2026

Ценник на свадьбу Лепса?

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