Такой день. Алтай в конце рейтинга по доступности бензина и вечерняя радуга над Барнаулом

О главных событиях в регионе за 8 июня

08 июня 2026, 23:51, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Расписание пригородных поездов в Алтайском крае временно изменили, сообщает Минтранс региона. Ведомство поделилось новым графиком движения транспорта.

В поселке Нагорном произошел пожар в частном жилом доме, который закончился трагедией. Несмотря на оперативную работу спасателей, один из пострадавших скончался, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Возгорание произошло из-за предполагаемой неосторожности при курении. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения.

На одной из спортивных площадок Тальменского района погиб 17-летний парень. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стали незакрепленные футбольные ворота.

Алтайский край занял 69-е место из 85 в рейтинге регионов России по доступности бензина, а Республика Алтай — 59-е.

«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в Алтайском крае в месяц, — 924 литра. Цена бензина марки АИ-92 в апреле 2026 года — 61,22 рубля за литр, изменение цены за год — 14,2%», — говорится в исследовании.

В Павловске четвертый день продолжается борьба с возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов. Пожар начался 5 июня, и к утру 8 июня полностью ликвидировать его не удалось.

Как сообщила глава Павловского района Оксана Бронза, первые меры по тушению арендатор полигона предпринял сразу после обнаружения возгорания. Однако из-за жаркой погоды огонь вновь распространился по территории свалки.

Дождь и град "набросились" на Барнаул вечером 8 июня. Непогода продлилась недолго — вскоре в небе над краевой столицей воцарилась радуга. Amic.ru успел запечатлеть ее.