Подростка насмерть придавило футбольными воротами в Тальменке

Мать погибшего обвинила в произошедшем администрацию Тальменского района

08 июня 2026, 12:23, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На одной из спортивных площадок Тальменского района погиб 17-летний парень. О трагедии сообщила его мать.

По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стали незакрепленные футбольные ворота.

«Нашу администрацию Тальменского района ничему не учат трагедии с незакрепленными футбольными воротами. Вы нелюди, хочу посмотреть вам в глаза, кто вернет мне единственного сына? Ненавижу вас. Будете отвечать перед законом и перед Богом», — написала мать погибшего подростка на личной странице в соцсетях.

О трагедии сообщили и в Тальменском технологическом техникуме, где по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" учился подросток.

Преподаватели и студенты выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям молодого человека.