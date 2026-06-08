Подростка насмерть придавило футбольными воротами в Тальменке
Мать погибшего обвинила в произошедшем администрацию Тальменского района
08 июня 2026, 12:23, ИА Амител
На одной из спортивных площадок Тальменского района погиб 17-летний парень. О трагедии сообщила его мать.
По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стали незакрепленные футбольные ворота.
«Нашу администрацию Тальменского района ничему не учат трагедии с незакрепленными футбольными воротами. Вы нелюди, хочу посмотреть вам в глаза, кто вернет мне единственного сына? Ненавижу вас. Будете отвечать перед законом и перед Богом», — написала мать погибшего подростка на личной странице в соцсетях.
О трагедии сообщили и в Тальменском технологическом техникуме, где по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" учился подросток.
Преподаватели и студенты выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям молодого человека.
«Он был добрым, отзывчивым и ответственным человеком, хорошим другом и студентом, пользовавшимся уважением среди однокурсников и преподавателей. Он активно участвовал в жизни техникума, был постоянным участником мероприятий, занимался футболом и выступал в составе танцевального ансамбля "Радушка"», — написали на страницах в соцсетях заведения.
12:49:39 08-06-2026
Администрацию за халатность бы привлечь, но им ничего не будет.
13:02:30 08-06-2026
Гость (12:49:39 08-06-2026) Администрацию за халатность бы привлечь, но им ничего не буд... 99%
правила пользования спортплощадками составлены именно для этого.
13:04:28 08-06-2026
кто принимал спорт обьект и контролировал его состояние -однозначно в тюрьму
17:55:49 08-06-2026
майор (13:04:28 08-06-2026) кто принимал спорт обьект и контролировал его состояние -одн... А если никто таких действий не исполнял
14:01:42 08-06-2026
То есть футбольные ворота ни с того ни с сего бросились на подростка и начали его давить?
Или кто-то возомнил себя макакой и полез на железную лиану?
14:11:04 08-06-2026
Гость (14:01:42 08-06-2026) То есть футбольные ворота ни с того ни с сего бросились на п... Закреплять нужно, чтобы не было возможности сдвинуть/уронить/развернуть. И вы в детстве, видимо, ни на каких перекладинах не висели и не подтягивались, ходили строем, слушались взрослых.
17:57:02 08-06-2026
Гость (14:11:04 08-06-2026) Закреплять нужно, чтобы не было возможности сдвинуть/уронить... Ума хватало оценить вероятность опрокидывая и др.
14:20:30 08-06-2026
Сами по себе ворота футбольные никого придавить не могут. И опрокинуть их тоже не так легко. И как же это произошло? В описании ничего не сказано.
14:54:39 08-06-2026
Ну всё, сейчас ворота,да и футбол до кучи запретят. Был бы я глава любой администрации,все бы убрал от греха. Найдется индивидуум,который найдет себе приключения
Нафиг надо, пусть яжемамки развлекают своих корзиночек.
02:05:54 09-06-2026
Гость (14:20:30 08-06-2026) Сами по себе ворота футбольные никого придавить не могут. И ... если бы ворота упали на голову, а это так и произошло, то они с лёгкостью могут убить человека.
опрокинуть их не легко, только из за веса, а так они ходят ходуном.
говорю как житель р. п. тальменка
естественно в описании сказано ничего не будет потому что произошло это в 12 часов ночи. и с Русланом была одна девочка, которая ещё сама не сказала что - да как было, сами друзья и близкие Руслана никогда и не узнают правду, потому что уже больше 10 версий.
06:10:27 09-06-2026
А мамашка не удержалась и хайпнула на смерти сына! Быстренько в ВК постик сварганила.
14:45:19 09-06-2026
Гость (06:10:27 09-06-2026) А мамашка не удержалась и хайпнула на смерти сына! Быстреньк...
Да не один! Там вообще вся жизнь напоказ! Тьфу! А парня жаль...