Спасенный из огня бийчанин скончался в автомобиле скорой помощи

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении

08 июня 2026, 11:48, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В поселке Нагорном произошел пожар в частном жилом доме, который закончился трагедией. Несмотря на оперативную работу спасателей, один из пострадавших скончался, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Возгорание произошло из-за предполагаемой неосторожности при курении. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения.

На месте работали 20 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. Звенья газодымозащитной службы вывели из задымленного дома двух человек — мужчину и женщину.

Мужчина получил тяжелые травмы. Его передали медикам, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался в автомобиле скорой помощи. О состоянии женщины не сообщается.

Пожар был ликвидирован на площади около 80 квадратных метров. Огонь повредил крышу, потолочные перекрытия и находившееся в доме имущество.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.