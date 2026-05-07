Такой день. Операция на открытом сердце у беременной девушки и праздничный трамвай Победы

О главных событиях за 7 мая

07 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Двое военнослужащих из Барнаула вернулись на Родину после более чем трехлетнего пребывания в украинском плену. Освобождение бойцов стало возможным благодаря очередному обмену военнопленными — операцию провели при содействии федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

Впервые в России беременной уроженке Барнаула провели сложную операцию на открытом сердце. На 20‑й неделе беременности у девушки обнаружили серьезную патологию: во время эхокардиографии выявили пятисантиметровый тромб в правом желудочке сердца. Такое состояние представляло серьезную угрозу — тромб мог закупорить легочную артерию.

В Бийске в среду вечером, 6 мая, три бродячие собаки напали на ребенка возле стадиона "Прогресс". Очевидцы смогли отогнать животных. Ребенок получил травму - у него повреждена ягодичная область.

В Алтайском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнего жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девочку на тротуаре. Напомним, трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Hyundai Tucson. Не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил 10-летнюю девочку.

Накануне Дня Победы, 7 мая, в краевой столице прошла традиционная патриотическая акция "Домой с Победой!". Празднично оформленный вагон маршрута №1 стал мобильной сценой для учеников и педагогов школы №53. Одетые в солдатскую форму, активисты под баян исполняли для пассажиров легендарные песни военных лет, создавая в пути атмосферу мая 1945-го.

Почти 1,5 тысячи домов в Барнауле планируют перевести на газ по проекту "Чистый воздух". Проект предусматривает полный цикл работ — от прокладки газопровода до установки оборудования внутри дома. Власти рассчитывают, что программа позволит сократить выбросы в атмосферу и снизить нагрузку на городской воздух, особенно в отопительный сезон, когда значительная часть домов отапливается углем и дровами.

Вечером 7 мая в Барнауле неподалеку от школы №117 произошел пожар — загорелся мусорный контейнер. На опубликованных в соцсетях кадрах видно густой черный дым и пламя, охватившее контейнерную площадку. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые приступили к тушению пожара. Очевидцы также утверждают, что к возгоранию может быть причастен школьник.