В Барнауле рядом со школой №117 загорелся мусорный контейнер

К возгоранию может быть причастен школьник

07 мая 2026, 18:03, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 7 мая в Барнауле неподалеку от школы №117 произошел пожар — загорелся мусорный контейнер. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, возгорание произошло на улице Энтузиастов, 24/118. На опубликованных в соцсетях кадрах видно густой черный дым и пламя, охватившее контейнерную площадку. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые приступили к тушению пожара.

Очевидцы также утверждают, что к возгоранию может быть причастен школьник, который якобы поджег мусор. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сведения о пострадавших не поступали. На момент публикации официальные комментарии от экстренных служб и правоохранительных органов отсутствовали.