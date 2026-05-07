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В Барнауле рядом со школой №117 загорелся мусорный контейнер

К возгоранию может быть причастен школьник

07 мая 2026, 18:03, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 7 мая в Барнауле неподалеку от школы №117 произошел пожар — загорелся мусорный контейнер. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, возгорание произошло на улице Энтузиастов, 24/118. На опубликованных в соцсетях кадрах видно густой черный дым и пламя, охватившее контейнерную площадку. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые приступили к тушению пожара.

Очевидцы также утверждают, что к возгоранию может быть причастен школьник, который якобы поджег мусор. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сведения о пострадавших не поступали. На момент публикации официальные комментарии от экстренных служб и правоохранительных органов отсутствовали.

Барнаул Пожары школы и детсады
       

Комментарии 4

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Гость

21:29:36 07-05-2026

а пожар на Хлебокомбинате почему мимо вас прошел?

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Внимательный из Б

22:21:22 07-05-2026

Гость (21:29:36 07-05-2026) а пожар на Хлебокомбинате почему мимо вас прошел?... Это мимо вас он прошел. Вчера аж две статьи на Амике было.

Кстати - поджигателей прекрасно видно на фото, любуются проделанной работой.

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Гость

06:25:51 08-05-2026

Нужно сжигать мусор в котлах пиролизом. Будет тепло и чисто.

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Афиноген

12:07:02 08-05-2026

Гость (06:25:51 08-05-2026) Нужно сжигать мусор в котлах пиролизом. Будет тепло и чисто.... Можно, а зачем?

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