Пьяный водитель cбил насмерть десятилетнюю девочку на тротуаре в Алтайском крае

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет

29 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Пьяный водитель сбил насмерть десятилетнюю девочку в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В Первомайском районе 54-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил десятилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте, сообщает алтайский СК.

Трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на десятилетнюю девочку», – рассказали в ведомстве.

Водителя задержали, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Прокурор Алтайского края поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее в Барнауле виновница смертельного ДТП Юлия Вебер получила шесть с половиной лет лишения свободы. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения и выехала на тротуар, где сбила 25-летнюю девушку.

Юлия Вебер / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула девушки не согласилась с приговором виновнице аварии

Ранее суд приговорил виновницу смертельной аварии в центре Барнаула Юлию Вебер к шести с половиной годам лишения свободы
Гость

16:22:57 29-09-2025

Скотина пьяная, убийца! Какие пять лет - ребенка нет, а этот выйдет и будет дальше жить!

Гость

16:43:19 29-09-2025

помнится один осетин по-своему решил похожую проблему с авиадиспетчером.

Гость

16:51:01 29-09-2025

Тут надо 55 лет и без выхода. И пусть свежим воздухом дышит на благо Родины где-нибудь на Малой Тунгуске. А имущество всё продать на возмещение морального ущерба семье. Распять бы его и очень медленно, но ...

Гость

21:48:11 29-09-2025

Гость (16:51:01 29-09-2025) Тут надо 55 лет и без выхода. И пусть свежим воздухом дышит ... Если это у человеку давать 55 лет, то какое наказание давать за поедумвшьенное убийство?

Гость

22:08:04 29-09-2025

Гость (21:48:11 29-09-2025) Если это у человеку давать 55 лет, то какое наказание давать... 105 или пожизненное. Пусть выбирает.

Гость

22:06:10 30-09-2025

Гость (22:08:04 29-09-2025) 105 или пожизненное. Пусть выбирает.... А за предумышленное убийство нескольких человек?
------
На самом деле, если продолжить в том же ключе, то далее было бы - предумышленное убийство группой лиц;
...с особой жестокостью;
... педофилия;
... всякого рода маньяки, каннибалы и т.д.

Суть в том, что этот чувак, безусловно ублюдок, но наказание должно быть соразмерно. И не предумышленное убийство (как в данном случае) - это не самое страшное преступление. А если за такое сажать на кол, то где справедливость для тех, кого изнасиловали, убили, расчленили и съели?

Гость

23:06:28 29-09-2025

[Гость (21:48:11 29-09-2025): Если это человеку давать 55 лет, то какое наказание давать... ]
А он случайно пьяным за руль сел? Здесь еще хуже, чем некоторые умышленные.

Стрела

17:22:45 29-09-2025

Рано или поздно, у людей закончится терпение и некто амбициозный и идейный, создаст карательную группу палачей по типу белой стрелы . Чтобы подобные данному водиле и власть имущие а так же блатняк прикрывающийся связями боялись возмездия.

Гость

17:32:17 29-09-2025

Стрела (17:22:45 29-09-2025) Рано или поздно, у людей закончится терпение и некто амбици... Терпение не закончиться никогда

аякс

17:54:09 29-09-2025

Гость (17:32:17 29-09-2025) Терпение не закончиться никогда... Ну если ты терпила по жизни, то базару ноль.

Гость

18:58:20 29-09-2025

Гость (17:32:17 29-09-2025) Терпение не закончиться никогда... Закончится. И тогда мало никому не покажется. Николай II тоже думал до старости дожить, ан нет. Так вот его не жалко, жалко его семью.

Гость

21:08:53 29-09-2025

Стрела (17:22:45 29-09-2025) Рано или поздно, у людей закончится терпение и некто амбици... Что за бред Вы пишите. Какие группы в современном обществе. Да они собраться не успеют как будут задержаны за подготовку теракта. Тайна которую знаю два человека уже давно не тайна. Наказывать может только один человек. Групповых деятелей уже много много лет вычисляют за 5 секунд. Пример Вам с маньяком которого сейчас судят и поймали только через 25 лет случайно.

Стрела-2

23:22:58 29-09-2025

Гость (21:08:53 29-09-2025) Что за бред Вы пишите. Какие группы в современном обществе. ... Это образное выражение,но согласитесь большинство людей тайно об этом думают. Вот только нет таким смельчаков которые пойдут на это. Что когда то было и работало, сегодня называют плагиатом,полное копирование чего либо и да вы правы таких смелых вычисляют.

Гость

00:41:44 30-09-2025

Гость (21:08:53 29-09-2025) Что за бред Вы пишите. Какие группы в современном обществе. ... Расскажите ещё это пострадавшим в Крокусе. А ещё если глубже смотреть, события в незалежной в конце 2013г

Афиноген

09:02:48 30-09-2025

Что это за законы у нас такие?Пьяная свинья-убийца сядет на 5-12 лет?За убийство невинной девочки?А смертную казнь в данном случае не хотите рассмотреть?Чтобы другим неповадно было?Какие то непонятные нынче у нас законы.В одних случаях неоправданная жестокость ,в других непомерный гуманизм.Это так ценится у нас жизнь человека?

