Пьяный водитель cбил насмерть десятилетнюю девочку на тротуаре в Алтайском крае

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет

29 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Пьяный водитель сбил насмерть десятилетнюю девочку в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В Первомайском районе 54-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил десятилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте, сообщает алтайский СК.

Трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на десятилетнюю девочку», – рассказали в ведомстве.

Водителя задержали, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Алтайского края поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее в Барнауле виновница смертельного ДТП Юлия Вебер получила шесть с половиной лет лишения свободы. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения и выехала на тротуар, где сбила 25-летнюю девушку.