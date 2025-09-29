Пьяный водитель cбил насмерть десятилетнюю девочку на тротуаре в Алтайском крае
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет
29 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
В Первомайском районе 54-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил десятилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте, сообщает алтайский СК.
Трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на десятилетнюю девочку», – рассказали в ведомстве.
Водителя задержали, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокурор Алтайского края поставил на контроль ход расследования уголовного дела.
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Ранее в Барнауле виновница смертельного ДТП Юлия Вебер получила шесть с половиной лет лишения свободы. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения и выехала на тротуар, где сбила 25-летнюю девушку.
16:22:57 29-09-2025
Скотина пьяная, убийца! Какие пять лет - ребенка нет, а этот выйдет и будет дальше жить!
16:43:19 29-09-2025
помнится один осетин по-своему решил похожую проблему с авиадиспетчером.
16:51:01 29-09-2025
Тут надо 55 лет и без выхода. И пусть свежим воздухом дышит на благо Родины где-нибудь на Малой Тунгуске. А имущество всё продать на возмещение морального ущерба семье. Распять бы его и очень медленно, но ...
21:48:11 29-09-2025
Гость (16:51:01 29-09-2025) Тут надо 55 лет и без выхода. И пусть свежим воздухом дышит ... Если это у человеку давать 55 лет, то какое наказание давать за поедумвшьенное убийство?
22:08:04 29-09-2025
Гость (21:48:11 29-09-2025) Если это у человеку давать 55 лет, то какое наказание давать... 105 или пожизненное. Пусть выбирает.
22:06:10 30-09-2025
Гость (22:08:04 29-09-2025) 105 или пожизненное. Пусть выбирает.... А за предумышленное убийство нескольких человек?
На самом деле, если продолжить в том же ключе, то далее было бы - предумышленное убийство группой лиц;
...с особой жестокостью;
... педофилия;
... всякого рода маньяки, каннибалы и т.д.
Суть в том, что этот чувак, безусловно ублюдок, но наказание должно быть соразмерно. И не предумышленное убийство (как в данном случае) - это не самое страшное преступление. А если за такое сажать на кол, то где справедливость для тех, кого изнасиловали, убили, расчленили и съели?
23:06:28 29-09-2025
[Гость (21:48:11 29-09-2025): Если это человеку давать 55 лет, то какое наказание давать... ]
А он случайно пьяным за руль сел? Здесь еще хуже, чем некоторые умышленные.
17:22:45 29-09-2025
Рано или поздно, у людей закончится терпение и некто амбициозный и идейный, создаст карательную группу палачей по типу белой стрелы . Чтобы подобные данному водиле и власть имущие а так же блатняк прикрывающийся связями боялись возмездия.
17:32:17 29-09-2025
Стрела (17:22:45 29-09-2025) Рано или поздно, у людей закончится терпение и некто амбици... Терпение не закончиться никогда
17:54:09 29-09-2025
Гость (17:32:17 29-09-2025) Терпение не закончиться никогда... Ну если ты терпила по жизни, то базару ноль.
18:58:20 29-09-2025
Гость (17:32:17 29-09-2025) Терпение не закончиться никогда... Закончится. И тогда мало никому не покажется. Николай II тоже думал до старости дожить, ан нет. Так вот его не жалко, жалко его семью.
21:08:53 29-09-2025
Стрела (17:22:45 29-09-2025) Рано или поздно, у людей закончится терпение и некто амбици... Что за бред Вы пишите. Какие группы в современном обществе. Да они собраться не успеют как будут задержаны за подготовку теракта. Тайна которую знаю два человека уже давно не тайна. Наказывать может только один человек. Групповых деятелей уже много много лет вычисляют за 5 секунд. Пример Вам с маньяком которого сейчас судят и поймали только через 25 лет случайно.
23:22:58 29-09-2025
Гость (21:08:53 29-09-2025) Что за бред Вы пишите. Какие группы в современном обществе. ... Это образное выражение,но согласитесь большинство людей тайно об этом думают. Вот только нет таким смельчаков которые пойдут на это. Что когда то было и работало, сегодня называют плагиатом,полное копирование чего либо и да вы правы таких смелых вычисляют.
00:41:44 30-09-2025
Гость (21:08:53 29-09-2025) Что за бред Вы пишите. Какие группы в современном обществе. ... Расскажите ещё это пострадавшим в Крокусе. А ещё если глубже смотреть, события в незалежной в конце 2013г
09:02:48 30-09-2025
Что это за законы у нас такие?Пьяная свинья-убийца сядет на 5-12 лет?За убийство невинной девочки?А смертную казнь в данном случае не хотите рассмотреть?Чтобы другим неповадно было?Какие то непонятные нынче у нас законы.В одних случаях неоправданная жестокость ,в других непомерный гуманизм.Это так ценится у нас жизнь человека?