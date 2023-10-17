Активисты парка 300-летия Барнаула проведут субботник на пустыре за "Европой"
В субботнике примут участие сотрудники администрации Индустриального района
17 октября 2023, 08:31, ИА Амител
Сторонники создания парка 300-летия Барнаула на пустыре за торговым центром "Европа" проведут еще один субботник на этой территории. Он состоится в субботу, 21 октября, рассказали в сообществе "Создаем парк на месте пустыря за "Европой" во "ВКонтакте".
"Планируем очередной субботник на ближайшую субботу, 21 октября, сбор к 11 на том же месте. Пока прогноз погоды неплохой. Будем следить", – написали в группе.
Принять участие в мероприятии сможет любой желающий.
Ранее один из активистов – Алексей Корчагин – рассказывал amic.ru, что в субботнике должны поучаствовать и представители администрации Индустриального района, которая пообещала "дополнительно организовать людей".
Отметим, что последний субботник на территории пустыря за ТЦ "Европа" состоялся 8 октября. Тогда на него пришло около 15 человек, в том числе учащиеся школы № 132. Они собрали пластик, стекло, металл и смешанные отходы.
Напомним, что сейчас инициативная группа пытается добиться создания парка 300-летия Барнаула. В конце сентября они направили заявку на включение этой территории в голосование по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Попадет объект в список голосования или нет, станет известно весной 2024 года.
Кроме того, сейчас идет конкурс среди студентов-дизайнеров АГИК по созданию концепции будущего парка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
08:52:32 17-10-2023
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10:26:54 17-10-2023
Строители! наметьте уже следующий этап работ, пусть добровольцы уже опалубку выставляют.
16:31:36 17-10-2023
Семь сторонников создания парка 300-летия Барнаула на пустыре за торговым центром "Европа" проведут еще один грандиозный субботник на этой территории. Сотрудники администрации Индустриального пообещали привлечь еще трех человек. Напомним, что на прошлом субботнике было собрано три неполных мешка мусора, которые растащили местные бездомные собаки.