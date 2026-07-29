Трубопровод проведут в карельский поселок, где люди мылись дождевой водой

Уже определены подрядчики для прокладки нового трубопровода

29 июля 2026, 23:41, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Поселок, где люди больше двух месяцев жили без воды и мылись под дождем, получит нормальное водоснабжение, пишет karelinform.ru.

"Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что проезд к водозабору в Куркиеки Лахденпохского района расчищен, установлен более мощный генератор, определены подрядчики для прокладки нового трубопровода и монтажа постоянной электролинии", - отмечает издание.

По решению главы республики из фонда ЧС в дополнение к деньгам, на которые уже закупили трубы, выделено свыше 9 млн рублей.