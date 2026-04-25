Депутат рассказал, как работающим родителям получить новую семейную налоговую выплату

Каждый работающий родитель с двумя детьми может вернуть часть НДФЛ — сумма зависит от дохода, а подать заявление можно с 1 июня

25 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в беседе с РИА Новости рассказал, как работает новая семейная налоговая выплата. Она предназначена для работающих родителей, у которых двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно), а средний доход на члена семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

По словам парламентария, многие ошибочно считают, что выплата полагается только одна на всю семью. На самом деле каждый из работающих родителей получает свой возврат — пропорционально уплаченным налогам.

«Если вы заработали больше, чем супруг, и сумма возврата у вас будет больше. Это справедливо», — отметил Свищев.

Родители могут подавать заявления одновременно, даже если живут раздельно. Каждый получит свою сумму.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Годовой доход, с которого уплачен НДФЛ, умножается на 7% — разницу между стандартной ставкой 13% и льготной 6%. Например, при заработке 600 тысяч рублей в год налог составил 78 тысяч рублей. По льготной ставке было бы 36 тысяч. Разница в 42 тысячи рублей и будет возвращена государством.

Заявления начнут принимать с 1 июня. Оформить выплату можно через "Госуслуги", МФЦ или клиентские службы Социального фонда.