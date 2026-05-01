В России рассмотрят проект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

Депутаты Госдумы предложили устанавливать размер такого премирования в размере среднего заработка работника

01 мая 2026, 12:24, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в парламент законопроект о ежегодной выплате 13‑й зарплаты к 1 мая — Празднику Весны и Труда.

Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, предлагает внести изменения в статью 135 Трудового кодекса: дополнить систему премирования нормой о выплате поощрения работникам к нерабочему праздничному дню 1 мая.

Согласно проекту, размер такой премии будет равен среднему заработку работника, а сама выплата станет регулярной и предсказуемой — ее периодичность будет привязана к конкретной дате и не будет зависеть от решения работодателя.

Авторы инициативы считают, что принятие закона укрепит социальные гарантии работников, повысит уровень их материальной обеспеченности, поможет реализовать принцип справедливости в трудовых отношениях и поспособствует достижению целей госполитики по улучшению качества жизни трудящихся.

Сергей Миронов подчеркнул, что партия выступает за введение в стране 13‑й зарплаты и 13‑й пенсии, а приурочивание дополнительной выплаты к 1 мая считает уместным. По его словам, в советской традиции этот день отмечался как Международный день солидарности трудящихся, и сегодня это хороший повод поддержать людей труда и продемонстрировать им внимание со стороны государства и общества.