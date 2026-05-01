В России рассмотрят проект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая
Депутаты Госдумы предложили устанавливать размер такого премирования в размере среднего заработка работника
01 мая 2026, 12:24, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в парламент законопроект о ежегодной выплате 13‑й зарплаты к 1 мая — Празднику Весны и Труда.
Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, предлагает внести изменения в статью 135 Трудового кодекса: дополнить систему премирования нормой о выплате поощрения работникам к нерабочему праздничному дню 1 мая.
Согласно проекту, размер такой премии будет равен среднему заработку работника, а сама выплата станет регулярной и предсказуемой — ее периодичность будет привязана к конкретной дате и не будет зависеть от решения работодателя.
Авторы инициативы считают, что принятие закона укрепит социальные гарантии работников, повысит уровень их материальной обеспеченности, поможет реализовать принцип справедливости в трудовых отношениях и поспособствует достижению целей госполитики по улучшению качества жизни трудящихся.
Сергей Миронов подчеркнул, что партия выступает за введение в стране 13‑й зарплаты и 13‑й пенсии, а приурочивание дополнительной выплаты к 1 мая считает уместным. По его словам, в советской традиции этот день отмечался как Международный день солидарности трудящихся, и сегодня это хороший повод поддержать людей труда и продемонстрировать им внимание со стороны государства и общества.
13:55:50 01-05-2026
Окончательно сбрендил Сережку-десантник.
14:12:00 01-05-2026
Куда они опять полезли(
13ю платили больше и раньше, меня по справедливости устроит предлагаемый проект только если всем в размере среднего заработка депутата.
Очередной дешёвый и неумный популизм
14:58:01 01-05-2026
Синонимы обещаний от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым:
пустые обещания
безответственные заверения
нереальные обещания
несбыточные обещания
невыполнимые заверения
лживые обещания.
Остальные партии чуть менее активны.
16:43:40 02-05-2026
бийчанин (14:58:01 01-05-2026) Синонимы обещаний от фракции "Справедливая Россия" во главе... С ними может сравниться только Единая Россия. За последние 30 лет столько наобещали,ч то уже и сами не помнят.
15:52:20 01-05-2026
Хлопцы на все идут чтобы пропиариться. А может на новый год сделать?
18:03:28 01-05-2026
В России рассматривают много чего но только принимают то что во вред народу, а то что на пользу рубят с вероятностью к 100%
19:53:15 01-05-2026
Осточертели предвыборные посулы "десантника" в форме заведомо непроходных "предложений"!
20:02:58 01-05-2026
Да пенсионеры уже "получают" 13ю пенсию уже 5й год
08:11:57 02-05-2026
А что мешает сделать людям достойную оплату их труда? Ах, да - длинные выходные на новый год.