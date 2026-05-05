Документы помогут историкам и исследователям уточнить детали героической борьбы крымчан против немецко-фашистских захватчиков

05 мая 2026, 16:30, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

В Крыму в рамках проекта "Без срока давности" обнародовали архивные документы о подпольной группе "Дяди Володи" времен Великой Отечественной войны, пишет Sevastopolmedia.ru.

Региональное управление Федеральной службы безопасности России предоставило доступ к показаниям А. И. Измайлова, участника симферопольской подпольной группы "Дяди Володи", которая действовала под руководством Абдуллы Дагджи. Также были обнародованы другие документы, содержащие сведения об аресте гестапо 39 членов этой группы.

«В июне 1943 года румынская контрразведка, сотрудничавшая с нацистами, арестовала участников группы "Дяди Володи". Предательство стало возможным благодаря наводке Кильмене Енгалычевой и действиям Зои Мартыновой, которая, опасаясь за свою жизнь, раскрыла гестаповцам имена и адреса большинства подпольщиков, а также участвовала в их арестах, надеясь на перевод в Германию», - указано в документе.

Нацисты казнили почти 40 участников подполья, включая руководителя группы Абдуллу Дагджи и его родственников.

Оставшихся в живых спасли разведчики южного соединения партизанского движения Крыма под руководством Виктора Когана и Сеит-Мемета Умерова. Вместе с партизанами подпольщики продолжили сопротивление немецко-фашистским захватчикам.

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