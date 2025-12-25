В России зафиксирован трехкратный рост случаев менингококковой инфекции
Число опасных инфекций в России выросло в разы, а потери бюджета превысили 44 млрд рублей
25 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Число случаев опасных инфекционных заболеваний в России за последние три года выросло в несколько раз, что привело к финансовым потерям свыше 44 миллиардов рублей. Такие данные приводят эксперты, настаивающие на срочном внесении изменений в национальный календарь прививок, пишет "56 медиа".
Статистика по менингококковой инфекции показывает особенно резкий скачок: если в 2022 году было зарегистрировано 390 случаев, то к 2025 году их число достигло 1660. Наиболее уязвимой группой остаются младенцы в возрасте до девяти месяцев. Параллельно в стране отмечается рост заболеваемости ротавирусом, вирусом папилломы человека и ветряной оспой.
Планы Министерства здравоохранения по расширению календаря вакцинации, по мнению экспертов, реализуются слишком медленно. Ведомство намерено включить прививки от менингококка и ВПЧ только в 2027 году, от ротавируса – в 2029-м, а от ветряной оспы – лишь к 2031 году. Профессиональное сообщество с таким графиком несогласно.
Эксперты подготовили альтернативные предложения, которые уже направлены в Государственную Думу, правительство и Минздрав. Они настаивают на законодательном закреплении изменений, позволяющем внедрить вакцинацию против всех четырех инфекций без задержек. Также в случае отсутствия отечественных аналогов специалисты предлагают разрешить использование иностранных вакцин для оперативной защиты населения.
10:19:19 26-12-2025
Это еще цветочки. Ведь навернулась медицина медным тазом в стране. Столицы к стране не относятся.
14:11:19 26-12-2025
Планы Министерства здравоохранения по расширению календаря вакцинации, по мнению экспертов, реализуются слишком медленно.
А не засели ли в министерстве вредители и предатели? Ведь болезни крайне опасные, а у нас сначала разорили медицину, теперь долго чешутся. Не специально ли?
14:21:42 26-12-2025
Ничего удивительного, привлечение мигрантов влечет рост инфекционных заболеваний. Они ведь свои семьи привозят, в которых детей никто не прививал. Кто-нибудь из власть держащих посчитал бы доходы от привлечения мигрантов и сопоставил бы с расходами на лечение коренного населения от привезенных инфекций, мигрантов от хронических заболеваний, их детей и жен от привезенных заболеваний и текущих, дотаций и пособий выплачиваемых им, ущерба от завезенных преступников и т.д. Полагаю, что дешевле будет из бюджета отечественным работникам , на чьи места везут мигрантов, доплачивать до привлекательного уровня заработной платы, и всем будет хорошо - безработицы не будет. А так бюджет по блюдцу размажут и клюйте дорогие сограждане( басня про лису и журавля).
14:44:02 26-12-2025
Видимо, так удобнее из бюджета воровать тем ,кто продавливает привоз чужаков. Бюджет это одно, а рабочие-мигранты приносят доход лично в руки кому надо. Вот этим "кому надо"плевать, что бюджетные деньги тратятся.