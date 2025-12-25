В России зафиксирован трехкратный рост случаев менингококковой инфекции

Число опасных инфекций в России выросло в разы, а потери бюджета превысили 44 млрд рублей

25 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Простуда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Число случаев опасных инфекционных заболеваний в России за последние три года выросло в несколько раз, что привело к финансовым потерям свыше 44 миллиардов рублей. Такие данные приводят эксперты, настаивающие на срочном внесении изменений в национальный календарь прививок, пишет "56 медиа".

Статистика по менингококковой инфекции показывает особенно резкий скачок: если в 2022 году было зарегистрировано 390 случаев, то к 2025 году их число достигло 1660. Наиболее уязвимой группой остаются младенцы в возрасте до девяти месяцев. Параллельно в стране отмечается рост заболеваемости ротавирусом, вирусом папилломы человека и ветряной оспой.

Планы Министерства здравоохранения по расширению календаря вакцинации, по мнению экспертов, реализуются слишком медленно. Ведомство намерено включить прививки от менингококка и ВПЧ только в 2027 году, от ротавируса – в 2029-м, а от ветряной оспы – лишь к 2031 году. Профессиональное сообщество с таким графиком несогласно.

Эксперты подготовили альтернативные предложения, которые уже направлены в Государственную Думу, правительство и Минздрав. Они настаивают на законодательном закреплении изменений, позволяющем внедрить вакцинацию против всех четырех инфекций без задержек. Также в случае отсутствия отечественных аналогов специалисты предлагают разрешить использование иностранных вакцин для оперативной защиты населения.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются на проблемы со зрением после перенесенного гриппа А. У жительницы Москвы до недавно перенесенного гриппа было 100-процентное зрение, а сейчас у нее перед глазами все размыто, яркие предметы двоятся.