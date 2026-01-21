"Пятерка за характер". Зачем и как школьникам в России начнут ставить оценки за поведение

Меру планируют ввести с 1 сентября 2026 года

21 января 2026, 08:00, ИА Амител

Пустой школьный кабинет / Фото: создано в нейросети

С 1 сентября во всех школах России могут появиться оценки за поведение. Минпросвещения подготовило проект приказа, который уже опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ предполагает, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка может включать выставление оценок за поведение учащихся – формулировка оставляет школам пространство для трактовок. О плюсах и минусах – в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Что говорят педагоги?

Оценки за поведение пока выставляются только с первого по восьмой класс обучения. Причем регионам предложили три формы на выбор: привычная пятибалльная, зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").

Учителя отмечают, что до сих пор неясно, как именно должна работать система. По словам педагога русского языка и литературы школы № 19 города Ярового Ольги Бойко, не определены ни критерии, ни шкала оценивания, ни последствия для ученика.

«Я считаю, что выставление отметки за поведение – это ненужный инструмент, поскольку непонятно, как эта отметка вообще будет строиться, какие будут критерии, за что ставить 5, за что 4, за что ставить зачет или незачет. Даже не определена до сих пор, какая будет шкала. Второе – повлияет ли это на допуск к экзамену или на получение аттестата особого образца или медали за особые успехи в учебе? Сообщить о том, что ребенок себя плохо ведет, классный руководитель может и без отметки. Вряд ли очередная двойка за поведение каким-то образом повлияет на поведение», – уверена педагог.

Также остается открытым вопрос: повлияет ли оценка за поведение на допуск к экзаменам, получение аттестата или медали. При этом о проблемах с дисциплиной, по словам педагогов, можно сообщить родителям и без дополнительных отметок.

Отрицательная реакция

Эксперты по работе с подростками считают, что перед введением оценок важно четко определить цель. Руководитель подросткового пространства "Твой друг" в Барнауле Анна Старовойт отмечает, что в условиях высокой тревожности среди школьников такая мера может как поддержать ребенка, так и усугубить стресс. Фактически учителям придется оценивать не знания, а поведенческие проявления личности, а значит – объяснять свои решения и детям, и родителям.

«Сейчас для учителей увеличится ответственность, потому что учителя уже будут оценивать не знания по предметам, а будут ставить оценку личности. Они должны объяснить как ребенку, так и родителю, за что была поставлена данная оценка, а не просто ее поставить. Нужно донести до всех школьников, каким образом эта оценка может повлиять на аттестат, а также каким образом эта оценка может помочь им в жизни», – отметила Анна Старовойт.

Субъективно все

В проекте приказа перечислены базовые требования: выполнение учебного плана, подготовка к занятиям, соблюдение дисциплины, запрет на использование мобильных телефонов на уроках (кроме экстренных случаев). Однако, как подчеркивают директора школ, все эти нормы уже давно закреплены в уставах образовательных организаций. По мнению педагогов, документ не предлагает принципиально новых механизмов воспитательной работы.

Ранее оценки за поведение в экспериментальном формате вводили в ряде регионов: Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, ЛНР, Чеченской Республике и Мордовии. Итоги пилотного проекта официально не подводились, однако Минпросвещения фактически ускорило внедрение инициативы. Некоторые учителя считают нововведение формальным. По их мнению, оценка поведения неизбежно остается субъективной и в реальности редко влияет на дисциплину.

«Возможно, как-то это и повлияет, что ученики более ответственно начнут относиться к своим обязанностям. Если это дальше будет где-то учитываться, при выдаче аттестата, грамот, при поступлении. А если это чисто номинально будет, вряд ли можно ждать от этого пользы. Кто-то будет стараться и стремиться получить хорошую оценку за поведение, кто-то скажет: ну и ладно. В советское время была эта оценка. Но особой роли она, конечно, не играла, просто общая картина. Родителям было стыдно, когда дети себя плохо вели в школе. Но теперь-то такие понятия не употребляются», – сообщила журналистам директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.

Новая мера или старая практика

Многие педагоги считают, что речь идет, скорее, о формальном шаге, чем о реальном инструменте воспитания. В советской школе оценки за поведение существовали, но редко имели практические последствия и часто ставились "по умолчанию".

Сегодня, по мнению учителей, гораздо эффективнее индивидуальная работа с ребенком, школьные психологи и профилактические программы, чем дополнительные отметки в дневнике.

«В норме оценка – это сигнал для начала диалога. С другой стороны, высокий риск субъективности и навешивания ярлыков. "Неудобные" дети могут получать сниженные оценки и тем самым получать клеймо "плохой", что может усугубить его положение и спровоцировать в дальнейшем условно "плохое" поведение. А любимчики могут получать высокие баллы. Есть риск, что оценка превратится в инструмент подавления здоровой агрессии и здорового, вежливого отстаивания своего мнения. В таком случае дети с нарушением эмоционально-волевой сферы могут оказаться в заведомо проигрышном состоянии. К тому же за плохим поведением могут стоять неврологические особенности, психологическая травма или неудовлетворенные потребности. А хорошее поведение может быть следствием деструктивного воспитания», – уверена интегральный психолог Наталья Шашкова.

Проект приказа пока не утвержден окончательно, однако если он вступит в силу, школам придется самостоятельно решать, вводить ли оценки за поведение и по какой модели работать. Это означает, что практика может сильно различаться от региона к региону и даже от школы к школе.

Пока же дискуссия продолжается: станет ли новая оценка инструментом воспитания или очередной формальностью – покажет уже ближайший учебный год.

Приказ министерства будет действовать до 1 сентября 2027 года.