"Пятерка за характер". Зачем и как школьникам в России начнут ставить оценки за поведение
Меру планируют ввести с 1 сентября 2026 года
21 января 2026, 08:00, ИА Амител
С 1 сентября во всех школах России могут появиться оценки за поведение. Минпросвещения подготовило проект приказа, который уже опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ предполагает, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка может включать выставление оценок за поведение учащихся – формулировка оставляет школам пространство для трактовок. О плюсах и минусах – в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Что говорят педагоги?
Оценки за поведение пока выставляются только с первого по восьмой класс обучения. Причем регионам предложили три формы на выбор: привычная пятибалльная, зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").
Учителя отмечают, что до сих пор неясно, как именно должна работать система. По словам педагога русского языка и литературы школы № 19 города Ярового Ольги Бойко, не определены ни критерии, ни шкала оценивания, ни последствия для ученика.
«Я считаю, что выставление отметки за поведение – это ненужный инструмент, поскольку непонятно, как эта отметка вообще будет строиться, какие будут критерии, за что ставить 5, за что 4, за что ставить зачет или незачет. Даже не определена до сих пор, какая будет шкала. Второе – повлияет ли это на допуск к экзамену или на получение аттестата особого образца или медали за особые успехи в учебе? Сообщить о том, что ребенок себя плохо ведет, классный руководитель может и без отметки. Вряд ли очередная двойка за поведение каким-то образом повлияет на поведение», – уверена педагог.
Также остается открытым вопрос: повлияет ли оценка за поведение на допуск к экзаменам, получение аттестата или медали. При этом о проблемах с дисциплиной, по словам педагогов, можно сообщить родителям и без дополнительных отметок.
Отрицательная реакция
Эксперты по работе с подростками считают, что перед введением оценок важно четко определить цель. Руководитель подросткового пространства "Твой друг" в Барнауле Анна Старовойт отмечает, что в условиях высокой тревожности среди школьников такая мера может как поддержать ребенка, так и усугубить стресс. Фактически учителям придется оценивать не знания, а поведенческие проявления личности, а значит – объяснять свои решения и детям, и родителям.
«Сейчас для учителей увеличится ответственность, потому что учителя уже будут оценивать не знания по предметам, а будут ставить оценку личности. Они должны объяснить как ребенку, так и родителю, за что была поставлена данная оценка, а не просто ее поставить. Нужно донести до всех школьников, каким образом эта оценка может повлиять на аттестат, а также каким образом эта оценка может помочь им в жизни», – отметила Анна Старовойт.
Субъективно все
В проекте приказа перечислены базовые требования: выполнение учебного плана, подготовка к занятиям, соблюдение дисциплины, запрет на использование мобильных телефонов на уроках (кроме экстренных случаев). Однако, как подчеркивают директора школ, все эти нормы уже давно закреплены в уставах образовательных организаций. По мнению педагогов, документ не предлагает принципиально новых механизмов воспитательной работы.
Ранее оценки за поведение в экспериментальном формате вводили в ряде регионов: Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, ЛНР, Чеченской Республике и Мордовии. Итоги пилотного проекта официально не подводились, однако Минпросвещения фактически ускорило внедрение инициативы. Некоторые учителя считают нововведение формальным. По их мнению, оценка поведения неизбежно остается субъективной и в реальности редко влияет на дисциплину.
«Возможно, как-то это и повлияет, что ученики более ответственно начнут относиться к своим обязанностям. Если это дальше будет где-то учитываться, при выдаче аттестата, грамот, при поступлении. А если это чисто номинально будет, вряд ли можно ждать от этого пользы. Кто-то будет стараться и стремиться получить хорошую оценку за поведение, кто-то скажет: ну и ладно. В советское время была эта оценка. Но особой роли она, конечно, не играла, просто общая картина. Родителям было стыдно, когда дети себя плохо вели в школе. Но теперь-то такие понятия не употребляются», – сообщила журналистам директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
Новая мера или старая практика
Многие педагоги считают, что речь идет, скорее, о формальном шаге, чем о реальном инструменте воспитания. В советской школе оценки за поведение существовали, но редко имели практические последствия и часто ставились "по умолчанию".
Сегодня, по мнению учителей, гораздо эффективнее индивидуальная работа с ребенком, школьные психологи и профилактические программы, чем дополнительные отметки в дневнике.
«В норме оценка – это сигнал для начала диалога. С другой стороны, высокий риск субъективности и навешивания ярлыков. "Неудобные" дети могут получать сниженные оценки и тем самым получать клеймо "плохой", что может усугубить его положение и спровоцировать в дальнейшем условно "плохое" поведение. А любимчики могут получать высокие баллы. Есть риск, что оценка превратится в инструмент подавления здоровой агрессии и здорового, вежливого отстаивания своего мнения. В таком случае дети с нарушением эмоционально-волевой сферы могут оказаться в заведомо проигрышном состоянии. К тому же за плохим поведением могут стоять неврологические особенности, психологическая травма или неудовлетворенные потребности. А хорошее поведение может быть следствием деструктивного воспитания», – уверена интегральный психолог Наталья Шашкова.
Проект приказа пока не утвержден окончательно, однако если он вступит в силу, школам придется самостоятельно решать, вводить ли оценки за поведение и по какой модели работать. Это означает, что практика может сильно различаться от региона к региону и даже от школы к школе.
Пока же дискуссия продолжается: станет ли новая оценка инструментом воспитания или очередной формальностью – покажет уже ближайший учебный год.
Приказ министерства будет действовать до 1 сентября 2027 года.
Вот и именно, зачем? К чему эти все потуги?
Гость (08:49:04 21-01-2026) Вот и именно, зачем? К чему эти все потуги?... Как зачем? Не будешь удобным и не будешь делать все, что тебе говорят, а еще, не дай божи, свое мнение заимеешь - получишь отрицательную оценку за поведение. И к гадалке не ходи, эта оценка будет влиять на аттестат.
А училки уже рады стараться.
А командам "сидеть", "лежать" и т.д. будут обучать питомцев этих заведений и вкусняшку давать за хорошее выполнение или только командам "рожать" и "служить/умирать". Собакам и то вкусняшку дают за послушание) Хотя... пятерка же бесплатная и эфемерная, сойдет и так) Какое счастье, что мой ребенок давно закончил школу и не застал все это мракобесие.
Эта оценка больше не за "поведение", а за "воспитание". Т.к. из воспитания вытекает поведение. Эта оценка всегда была больше для родителей.
Гость (10:05:11 21-01-2026) Эта оценка больше не за "поведение", а за "воспитание". Т.к.... Если родителям плевать на поведение своего ребенка, то эта оценка никого и ни от чего не спасет. Им и на оценку будет наплевать ровно так же. А если нет, так исходя из ваших слов оценка у ребенка будет и так положительной. Ну и к чему вообще эта оценка, чтобы что?.. Тем более что она, в отличие от оценки по предметам, будет настолько субъективна, что ой.
Гость (10:05:11 21-01-2026) Эта оценка больше не за "поведение", а за "воспитание". Т.к.... Это оценка для сведения счетов учителей с несимпатичным им ребенком. Или отомстить родителям, которым завидуют. Потому что чисто субъективное мнение. Если за знания труднее занизить, ведь надо будет доказать, то с поведением всё проще: имеет мнение, отличное от моего, получит неуд.
Гость (10:05:11 21-01-2026) Эта оценка больше не за "поведение", а за "воспитание". Т.к.... Ну так потому тут и всполошились мамашки, кирпичи откладывают. У них же сплошь дитятки-ангелочки, а тут такая засада и удар по самомнению. )
вспомните советскую школу, там была такая оценка, и да, она влияла на аттестат. это дополнительный стимул вести себя прилично (а не удобно). как-то не возникало никаких трудностей с ее постановкой. и верно написал комментатор - это оценка воспитания ребенка, и родителям должно быть стыдно в первую очередь.
Гость (10:20:31 21-01-2026) вспомните советскую школу, там была такая оценка, и да, она ... Мухахахах. Как человек, в свое время вслух возмутившийся, когда нас в, пардон, трусах (спортивных) заставляли бегать на улице в холод, и получивший за это два по поведению, я очень хорошо помню эту оценку за "приличное" поведение, да-да-да.
Гость (10:20:31 21-01-2026) вспомните советскую школу, там была такая оценка, и да, она ... Вспомните дореволюционную школы - там были розги! Зачем возвращать то, что кануло в Лету?
Гость (17:44:49 21-01-2026) Вспомните дореволюционную школы - там были розги! Зачем возв... Кстати, а идея то заслуживает внимания. ))
Идея правильная, оценка по поведению - это характеристика ребенка, а особенно подростка, это сигнал при поступлении в любое последующее учебное заведение о недисциплинированности, неадекватности поведения и конфликтности данного подростка. А для подростка - это дисциплинирующий фактор. То что незаслуженно поставят низкую оценку, так в правилах необходимо прописать порядок обжалования.
гость (12:04:37 21-01-2026) Идея правильная, оценка по поведению - это характеристика ре... Как раз конфликтные большего добиваются в жизни. А овцы как были овцами, так их потом всю жизнь тиранят другие
Гость (20:42:14 21-01-2026) Как раз конфликтные большего добиваются в жизни. А овцы как ... неправда
С одной стороны я против, потому что это слишком субъективная оценка, которая может оказаться формой давления на ученика со стороны администрации школы. Цвет и длина волос, макияж и цвет ногтей, форма одежды, обложки тетрадей, отказ от участия в добровольно-принудительных мероприятиях - всё это никак не влияет на реальное поведение детей и не мешает их обучению.
С другой стороны, нынешней школе действительно нужны меры по дисциплинарному влиянию на тех учеников. которые РЕАЛЬНО МЕШАЮТ проводить образовательный процесс, срывая уроки или оскорбляя учителя. И вот это у нас не продумано от слова никак. Отстранить от занятий нельзя, перевести ребенка на домашнее образование или в спец.школу нельзя без разрешения родителя, отчислить до 9 класса тоже нельзя. И конкретно таким детям и их родителям, плевать не только на оценки по поведению, но и на все остальные оценки тоже.
Комментаторы выше, поясните, что означает, что "раньше оценка по поведению влияла на аттестат" Каким образом?
В статье написано правильно и очевидное — очередная дурь! И, как гласит старая учительская мудрость: "Главный враг образования в нашей стране – это министерство образования!"
Гость (13:30:10 21-01-2026) Комментаторы выше, поясните, что означает, что "раньше оценк... За оценку по поведению не скажу, не помню уже. А вот характеристика по окончанию школы от классного руководителя точно помню (личный опыт) очень даже влияла - тебе вполне могли отказать при приеме документов на поступление в ВУЗ.
А у нас да была в советское время такая оценка, только классная нам девочкам завидовала и постоянно ставила низку оценку за поведение, объясняя ее тем, что нельзя ходить в золотых сережках, накрашенными и в норковой шубе в школу. И как быть? у меня даже 1 за поведение был, когда я отказалась смывать тушь с ресниц холодной водой и хозяйственным мылом.