Врачи предупредили, что ношение сумки на одном плече может привести к искривлению

Ношение сумки на одном плече может вызвать искривление осанки, боли в спине и частые головокружения. Об этом "Shot Проверке" рассказал невролог Александр Евдокимов.

По словам специалиста, риск возникает, если вес сумки превышает килограмм – например, при переноске ноутбука. Постоянная нагрузка на одно плечо заставляет тело компенсировать дисбаланс, что приводит к изменению положения позвоночника и нарушению мозгового кровотока.

«Так как баланс нарушается, телу приходится принимать неестественное положение, чтобы его восстановить. Одно плечо поднимается выше, другое опускается, наклоняется голова, появляются боли между лопатками», – пояснил врач.

Дополнительный вред наносят узкие или жесткие лямки, которые пережимают нервы и сосуды. Чтобы снизить нагрузку, специалист рекомендует чередовать стороны, на которых носится сумка, использовать модели с широким ремнем или носить ее через плечо. Регулярные занятия спортом помогут укрепить мышцы и снизить последствия перекоса.

