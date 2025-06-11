На старт! Как правильно бегать и не нанести вред здоровью

Эксперты дали советы, как заниматься этим видом спорта с пользой

11 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjWG2c

Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru

Бег становится все более популярным. Ко Всемирному дню бега, который в этом году пришелся на 4 июня, в регионе провели несколько масштабных спортивных мероприятий. Участвовали все – от мала до велика. Но бег – не самый безопасный вид спорта. При неправильной подготовке и технике могут страдать колени и спина. Как не допустить проблем – amic.ru рассказали специалисты фитнес-клуба "Магис Спорт".

Во время пробежки организм получает ударную нагрузку, от развития определенных групп мышц зависит безопасность этого вида физический активности.

"При подготовке необходимо подключать силовые тренировки. Они обеспечивают мышечную силу и выносливость, влияют на технику и экономичность бега, мощность и скорость, скорость восстановления, баланс и координацию, что в целом поможет улучшить беговые показатели и снизить риск травм", – посоветовала фитнес-тренер "Магис Спорта", мастер спорта по легкой атлетике Алена Пылева.

Например, квадрицепсы (передняя часть бедра) отвечают за разгибание колена и отталкивание, бицепс бедра (задняя поверхность) участвует в сгибании колена и стабилизации шага, мышцы голеностопа и стопы важны для амортизации, а икроножные отвечают за отталкивание и амортизацию при приземлении. Развитые ягодичные мышцы также обеспечивают мощное отталкивание, а еще стабилизацию таза и правильную осанку, мышцы кора (пресс, мышцы спины, плеч) стабилизируют корпус, помогают поддерживать правильную осанку и баланс.

Если вы хотите бегать безопасно, то начните занятия в тренажёрном зале, добавила тренер, КМС по легкой атлетике Надежда Речкунова.

"Это удобно и эффективно благодаря контролируемым условиям, безопасности, доступу к профессиональному оборудованию и возможности комплексного развития физической формы", – рассказала специалист.

В фитнес-клубе "Магис Спорт" есть все необходимое для качественных занятий – беговые дорожки, которые позволяют начать бегать в комфортных условиях, и другое оборудование для разминки, растяжки и силовых упражнений, чтобы подготовить тело. Специалисты помогут правильно начать тренировки, выстроить процесс с учетом индивидуальных особенностей, уровня подготовки и желаемого результата как новичкам, так и профессионалам.

До конца июня 2025 года в клубе действует специальное предложение – карта на пять месяцев + 30 дней заморозки. Все подробности на сайте magis-sport.ru.

"Магис Спорт" на ул. Взлетной, 25

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Ватсап: +7 961 231 47 52

"Магис Спорт" на пр. Красноармейском, 25

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