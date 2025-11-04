Любителям самолечения на заметку: популярные ушные фитосвечи могут привести к глухоте
Самостоятельно чистить уши свечами категорически нельзя
04 ноября 2025, 08:40, ИА Амител
Восковые ушные свечи могут быть опасны для здоровья, предупреждают врачи. Популярная среди любителей самолечения процедура, обещающая легкое избавление от серных пробок и воспалений, может привести к серьезным последствиям – вплоть до травм барабанной перепонки и частичной потери слуха. Об этом пишет "Shot Проверка".
Как пояснил лор, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, во время "чистки" уха фитосвечой происходит выпаривание барабанной перепонки. Из-за высокой температуры она иссушается, трескается и даже может разорваться.
Кроме того, во время процедуры в слуховой проход нередко попадают расплавленные восковые массы, которые затвердевают и превращаются в восковую пробку. Врачам приходится удалять ее вручную, чтобы не травмировать перепонку.
Медики напоминают: самостоятельно чистить уши свечами категорически нельзя – безопаснее и эффективнее обратиться к специалисту.
08:51:45 04-11-2025
поэтому стройными рядами в платку и денег не жалеем
11:44:46 04-11-2025
А аптеке продают сертифицированные опасные средства для лечения: вот это новость?!
10:26:57 05-11-2025
В нашем городе бесплатные врачи не хотят чистить уши. А платные берут за чистку одного ухо больше тысячи рублей.
10:45:52 05-11-2025
Гостья (10:26:57 05-11-2025) В нашем городе бесплатные врачи не хотят чистить уши. А плат... перекись водорода вам в помощь)