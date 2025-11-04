НОВОСТИЗдоровье

Любителям самолечения на заметку: популярные ушные фитосвечи могут привести к глухоте

Самостоятельно чистить уши свечами категорически нельзя

04 ноября 2025, 08:40, ИА Амител

Популярные ушные фитосвечи / Фото: "Shot Проверка"
Популярные ушные фитосвечи / Фото: "Shot Проверка"

Восковые ушные свечи могут быть опасны для здоровья, предупреждают врачи. Популярная среди любителей самолечения процедура, обещающая легкое избавление от серных пробок и воспалений, может привести к серьезным последствиям – вплоть до травм барабанной перепонки и частичной потери слуха. Об этом пишет "Shot Проверка".

Как пояснил лор, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, во время "чистки" уха фитосвечой происходит выпаривание барабанной перепонки. Из-за высокой температуры она иссушается, трескается и даже может разорваться.

Кроме того, во время процедуры в слуховой проход нередко попадают расплавленные восковые массы, которые затвердевают и превращаются в восковую пробку. Врачам приходится удалять ее вручную, чтобы не травмировать перепонку.

Медики напоминают: самостоятельно чистить уши свечами категорически нельзя – безопаснее и эффективнее обратиться к специалисту.

Комментарии 4

Гость

08:51:45 04-11-2025

поэтому стройными рядами в платку и денег не жалеем

гость

11:44:46 04-11-2025

А аптеке продают сертифицированные опасные средства для лечения: вот это новость?!

Гостья

10:26:57 05-11-2025

В нашем городе бесплатные врачи не хотят чистить уши. А платные берут за чистку одного ухо больше тысячи рублей.

Элен без ребят

10:45:52 05-11-2025

Гостья (10:26:57 05-11-2025) В нашем городе бесплатные врачи не хотят чистить уши. А плат... перекись водорода вам в помощь)

