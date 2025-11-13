Астролог рассказала, почему следующий год будет сложнее, чем 2025-й

Эксперты советуют сосредоточиться на сохранении внутреннего равновесия

13 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Согласно астрологическим прогнозам, 2026 год ожидается более напряженным, чем текущий. Астролог Инна Любимова выделяет несколько факторов, которые могут повлиять на глобальное равновесие.

Мунданная астрология предсказывает нестабильность в мировых процессах. Напряженные аспекты на небе в 2026 году могут привести к финансовым колебаниям, росту конфликтности и необходимости пересмотра международных правил.

Гороскоп России указывает на период испытаний и перестроек. Астрологи прогнозируют возможные реформы, противоречивые решения и переосмысление национальных ценностей. Это время потребует стратегического планирования и демонстрации внутренней устойчивости.

Восточный календарь характеризует 2026 год как год Красной Огненной Лошади – символ силы и скорости, но также импульсивности и спешки. Энергия года может привести к перегрузкам, суете и ошибкам при принятии эмоциональных решений.

Эксперты советуют сосредоточиться на сохранении внутреннего равновесия, тщательном планировании и избегании поспешных действий.

