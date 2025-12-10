За время СВО 40 жителей Алтая вернули из плена, еще около сотни бойцов пропали без вести
Такие данные назвал уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев
10 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
В Алтайском крае активно развиваются различные формы поддержки участников военных операций и их семей. Основной задачей является обеспечение социальной и правовой помощи тем, кто принял участие в военных действиях, а также их близким. Так, с начала СВО из украинского плена удалось вернуть 40 солдат из Алтайского края. Еще по 15 военнослужащим в настоящее время идут переговоры о возвращении домой. Об этом 9 декабря журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев. За 2025 год в адрес омбудсмена поступило 590 обращений, связанных с правами участников СВО.
Восстановление статуса
Одной из самых актуальных проблем для семей участников военной операции является восстановление статуса военнослужащих, а также признание их прав на получение различных социальных льгот и пенсий. Бывали случаи, когда военнослужащих признавали пропавшими без вести, а их статус не был должным образом оформлен. По словам Антона Васильева, в таких ситуациях важно быстро и эффективно восстановить их правовой статус. Например, в настоящее время в регионе остаются официально пропавшими без вести около 100 военнослужащих.
Однако многие из них находятся в зоне боевых действий или в плену, но в Минобороны не всегда владеют этой информацией, поэтому прекращают выплаты семье военного. Не менее важным является оказание помощи родственникам участников военных операций. Многие из них сталкиваются с трудностями в процессе получения выплат, связанных с трудовым стажем, пенсионным обеспечением и правами на жилье. Особенно актуальны вопросы компенсаций и социальных пособий, связанных с потерей кормильца. Антон Васильев сообщил, что в каждом конкретном случае удается отстоять права военнослужащего. Бывают даже ситуации, когда после признания человека погибшим он появляется живым, и его статус меняется.
Возвращение из плена
В некоторых случаях для восстановления прав участников военных операций и их семей необходимо сотрудничество с международными организациями. В частности, Красный Крест и другие международные организации помогают в решении проблем, связанных с поиском пропавших без вести военнослужащих и восстановлением их статуса.
В последние годы в Алтайском крае зарегистрировано более 40 случаев, когда родственникам благодаря помощи международных правозащитных организаций удалось вернуть участников военных операций с территории, где они считались пропавшими без вести. По словам Антона Васильева, проблема в том, что большинство из вернувшихся снова отправляют на фронт. Причем некоторые из бывших военнопленных не то что не могут держать автомат в руках, а вообще не могут нормально жить, потому что испытали сильнейший шок в плену.
Омбудсмен пояснил, что удалось договориться с Министерством обороны РФ, чтобы направлять на длительное лечение в специальные госпитали тех жителей Алтайского края, кто побывал в плену.
Поиск пропавших без вести
За последние три года в Алтайском крае было получено около 300 обращений по розыску военнослужащих. Однако из всех обращений лишь примерно 10% имеют положительные результаты. Большинство случаев остаются нерешенными из-за сложностей, связанных с поиском тел и идентификацией погибших. Даже после того, как в судебном порядке признаются лица пропавшими без вести, тела могут оставаться не найденными.
По словам Антона Васильева, процесс поиска и идентификации тела – крайне сложный и требует времени. Обычно для этих целей используются генетические материалы, которые можно сравнить с базой данных родственников.
«Часто вместо полноценных тел в процессе поисковых операций находят только биологический материал, что делает идентификацию чрезвычайно сложной. Этот процесс может занимать месяцы, а иногда даже годы, в случае если найденные останки не содержат достаточной информации для точной идентификации», – отметил Антон Васильев.
Уполномоченный по правам человека также сообщил журналистам, что даже после решения суда, в случае признания человека погибшим, продолжаются поисковые работы. Законодательство в России позволяет ускорить процедуру объявления умершим. Однако даже после принятия судебного решения поиски продолжаются, так как окончательная идентификация может занять много времени.
09:10:22 10-12-2025
Господи, верни сынов своих домой.
10:59:55 10-12-2025
гость (09:10:22 10-12-2025) Господи, верни сынов своих домой....
Не святотатствуйте. Господь здесь не при чём.
15:02:37 10-12-2025
Гость (10:59:55 10-12-2025) Не святотатствуйте. Господь здесь не при чём.... На всё воля Божья. Верующими как раз становятся на СВО быстрей, чем комментируя на диване в АМИКе
15:13:01 10-12-2025
гость (15:02:37 10-12-2025) На всё воля Божья. Верующими как раз становятся на СВО быстр...
Бог велел жить в мире. Не оскорбляйте чувств верующих!
09:26:17 10-12-2025
С такими новостями мы добровольцев не наберём
09:45:31 10-12-2025
Гость (09:26:17 10-12-2025) С такими новостями мы добровольцев не наберём ... Около сотни - руки бы оторвать за такие формулировки. Каждый - наш.
10:55:54 10-12-2025
300 обращений . те. нет столько человек, нет детей, мужей и нет будущего?
11:06:37 10-12-2025
Вроде говорили что пленных на СВО после освобождения не отправляют или я что-то путаю?
11:57:13 10-12-2025
Про погибших лучше не спрашивать
12:01:02 10-12-2025
Гость (11:57:13 10-12-2025) Про погибших лучше не спрашивать... Забыть предлагаешь что-ли?
16:29:27 10-12-2025
Гость (12:01:02 10-12-2025) Забыть предлагаешь что-ли?...
Принцип "никто не забыт, ничто не забыто" не работает, если скрывать цифры