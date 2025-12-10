НОВОСТИОбщество

За время СВО 40 жителей Алтая вернули из плена, еще около сотни бойцов пропали без вести

Такие данные назвал уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев

10 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Армейские сапоги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае активно развиваются различные формы поддержки участников военных операций и их семей. Основной задачей является обеспечение социальной и правовой помощи тем, кто принял участие в военных действиях, а также их близким. Так, с начала СВО из украинского плена удалось вернуть 40 солдат из Алтайского края. Еще по 15 военнослужащим в настоящее время идут переговоры о возвращении домой. Об этом 9 декабря журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев. За 2025 год в адрес омбудсмена поступило 590 обращений, связанных с правами участников СВО.

Восстановление статуса

Одной из самых актуальных проблем для семей участников военной операции является восстановление статуса военнослужащих, а также признание их прав на получение различных социальных льгот и пенсий. Бывали случаи, когда военнослужащих признавали пропавшими без вести, а их статус не был должным образом оформлен. По словам Антона Васильева, в таких ситуациях важно быстро и эффективно восстановить их правовой статус. Например, в настоящее время в регионе остаются официально пропавшими без вести около 100 военнослужащих.

Однако многие из них находятся в зоне боевых действий или в плену, но в Минобороны не всегда владеют этой информацией, поэтому прекращают выплаты семье военного. Не менее важным является оказание помощи родственникам участников военных операций. Многие из них сталкиваются с трудностями в процессе получения выплат, связанных с трудовым стажем, пенсионным обеспечением и правами на жилье. Особенно актуальны вопросы компенсаций и социальных пособий, связанных с потерей кормильца. Антон Васильев сообщил, что в каждом конкретном случае удается отстоять права военнослужащего. Бывают даже ситуации, когда после признания человека погибшим он появляется живым, и его статус меняется.

Возвращение из плена

В некоторых случаях для восстановления прав участников военных операций и их семей необходимо сотрудничество с международными организациями. В частности, Красный Крест и другие международные организации помогают в решении проблем, связанных с поиском пропавших без вести военнослужащих и восстановлением их статуса.

В последние годы в Алтайском крае зарегистрировано более 40 случаев, когда родственникам благодаря помощи международных правозащитных организаций удалось вернуть участников военных операций с территории, где они считались пропавшими без вести. По словам Антона Васильева, проблема в том, что большинство из вернувшихся снова отправляют на фронт. Причем некоторые из бывших военнопленных не то что не могут держать автомат в руках, а вообще не могут нормально жить, потому что испытали сильнейший шок в плену.

Омбудсмен пояснил, что удалось договориться с Министерством обороны РФ, чтобы направлять на длительное лечение в специальные госпитали тех жителей Алтайского края, кто побывал в плену.

Поиск пропавших без вести

За последние три года в Алтайском крае было получено около 300 обращений по розыску военнослужащих. Однако из всех обращений лишь примерно 10% имеют положительные результаты. Большинство случаев остаются нерешенными из-за сложностей, связанных с поиском тел и идентификацией погибших. Даже после того, как в судебном порядке признаются лица пропавшими без вести, тела могут оставаться не найденными.

По словам Антона Васильева, процесс поиска и идентификации тела – крайне сложный и требует времени. Обычно для этих целей используются генетические материалы, которые можно сравнить с базой данных родственников.

«Часто вместо полноценных тел в процессе поисковых операций находят только биологический материал, что делает идентификацию чрезвычайно сложной. Этот процесс может занимать месяцы, а иногда даже годы, в случае если найденные останки не содержат достаточной информации для точной идентификации», – отметил Антон Васильев.

Уполномоченный по правам человека также сообщил журналистам, что даже после решения суда, в случае признания человека погибшим, продолжаются поисковые работы. Законодательство в России позволяет ускорить процедуру объявления умершим. Однако даже после принятия судебного решения поиски продолжаются, так как окончательная идентификация может занять много времени.

Военнослужащие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае вдвое выросло количество обращений о розыске участников СВО в 2024 году

Омбудсмен предложил создать специальный орган для поиска пропавших, а еще улучшить медпомощь и реабилитацию
Комментарии

гость

09:10:22 10-12-2025

Господи, верни сынов своих домой.

Гость

10:59:55 10-12-2025

гость (09:10:22 10-12-2025) Господи, верни сынов своих домой....
Не святотатствуйте. Господь здесь не при чём.

гость

15:02:37 10-12-2025

Гость (10:59:55 10-12-2025) Не святотатствуйте. Господь здесь не при чём.... На всё воля Божья. Верующими как раз становятся на СВО быстрей, чем комментируя на диване в АМИКе

Гость

15:13:01 10-12-2025

гость (15:02:37 10-12-2025) На всё воля Божья. Верующими как раз становятся на СВО быстр...
Бог велел жить в мире. Не оскорбляйте чувств верующих!

Гость

09:26:17 10-12-2025

С такими новостями мы добровольцев не наберём

Musik

09:45:31 10-12-2025

Гость (09:26:17 10-12-2025) С такими новостями мы добровольцев не наберём ... Около сотни - руки бы оторвать за такие формулировки. Каждый - наш.

Гость

10:55:54 10-12-2025

300 обращений . те. нет столько человек, нет детей, мужей и нет будущего?

Гость

11:06:37 10-12-2025

Вроде говорили что пленных на СВО после освобождения не отправляют или я что-то путаю?

Гость

11:57:13 10-12-2025

Про погибших лучше не спрашивать

Гость

12:01:02 10-12-2025

Гость (11:57:13 10-12-2025) Про погибших лучше не спрашивать... Забыть предлагаешь что-ли?

Гость

16:29:27 10-12-2025

Гость (12:01:02 10-12-2025) Забыть предлагаешь что-ли?...
Принцип "никто не забыт, ничто не забыто" не работает, если скрывать цифры

