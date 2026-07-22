Заключенный из Иркутской области облил сотрудника алтайской колонии горячей едой
Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям
22 июля 2026, 16:27, ИА Амител
Житель Иркутской области не смог добиться отмены приговора за нападение на сотрудника уголовно-исполнительной системы в Алтайском крае. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.
Как установил суд, инцидент произошел в штрафном изоляторе лечебного исправительного учреждения № 8 УФСИН России по Алтайскому краю. Во время отбывания наказания мужчина опрокинул на сотрудника колонии горячую еду.
В результате потерпевший получил термический ожог, который был квалифицирован как легкий вред здоровью.
Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям. Однако суд признал представленные доказательства достаточными и признал его виновным по части 3 статьи 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного").
За применение насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы мужчине назначили пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу и просил оправдать его. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения или отмены обвинительного приговора, оставив его в силе.
16:33:59 22-07-2026
Единое Помещение Камерного Типа Иркутской области по нему плачет. Кто знает поймет
16:54:26 22-07-2026
чо действитльно горячее ?
18:57:45 22-07-2026
Хотелось бы контекста, а то непонятно за что пять лет дали. То ли там кипятком из кружки в лицо нарочно плеснули, то ли тарелку с супом случайно на ноги пролили.
21:08:19 22-07-2026
Гость (18:57:45 22-07-2026) Хотелось бы контекста, а то непонятно за что пять лет дали. ... Так плесните одному кипятком, другому супом, потом расскажете. Этого в принципе не должно быть в голове, вот за это и дали.
21:52:17 22-07-2026
гость (21:08:19 22-07-2026) Так плесните одному кипятком, другому супом, потом расскажет... Еще и в ШИЗО
09:57:22 23-07-2026
гость (21:08:19 22-07-2026) Так плесните одному кипятком, другому супом, потом расскажет...
Вы читаете через слово или в глаза лупитесь? Там же написано "случайно"
10:12:00 23-07-2026
Гость (09:57:22 23-07-2026) Вы читаете через слово или в глаза лупитесь? Там же напи... и в ШИЗО зашел как-то случайно.
неуноватый, чё.
00:25:52 23-07-2026
Если нечаянно пролил, за что судите? Или поясните.
16:35:36 25-07-2026
Чтобы впредь не было нечаянно.