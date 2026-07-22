НОВОСТИОбщество

Заключенный из Иркутской области облил сотрудника алтайской колонии горячей едой

Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям

22 июля 2026, 16:27, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru
Тюрьма / Фото: amic.ru

Житель Иркутской области не смог добиться отмены приговора за нападение на сотрудника уголовно-исполнительной системы в Алтайском крае. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

Как установил суд, инцидент произошел в штрафном изоляторе лечебного исправительного учреждения № 8 УФСИН России по Алтайскому краю. Во время отбывания наказания мужчина опрокинул на сотрудника колонии горячую еду.

В результате потерпевший получил термический ожог, который был квалифицирован как легкий вред здоровью.

Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям. Однако суд признал представленные доказательства достаточными и признал его виновным по части 3 статьи 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного").

За применение насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы мужчине назначили пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу и просил оправдать его. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения или отмены обвинительного приговора, оставив его в силе.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Иркутская область
       

Комментарии 9

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Добрый

16:33:59 22-07-2026

Единое Помещение Камерного Типа Иркутской области по нему плачет. Кто знает поймет

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гость

16:54:26 22-07-2026

чо действитльно горячее ?

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Гость

18:57:45 22-07-2026

Хотелось бы контекста, а то непонятно за что пять лет дали. То ли там кипятком из кружки в лицо нарочно плеснули, то ли тарелку с супом случайно на ноги пролили.

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гость

21:08:19 22-07-2026

Гость (18:57:45 22-07-2026) Хотелось бы контекста, а то непонятно за что пять лет дали. ... Так плесните одному кипятком, другому супом, потом расскажете. Этого в принципе не должно быть в голове, вот за это и дали.

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Musik

21:52:17 22-07-2026

гость (21:08:19 22-07-2026) Так плесните одному кипятком, другому супом, потом расскажет... Еще и в ШИЗО

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Гость

09:57:22 23-07-2026

гость (21:08:19 22-07-2026) Так плесните одному кипятком, другому супом, потом расскажет...
Вы читаете через слово или в глаза лупитесь? Там же написано "случайно"

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Мусик

10:12:00 23-07-2026

Гость (09:57:22 23-07-2026) Вы читаете через слово или в глаза лупитесь? Там же напи... и в ШИЗО зашел как-то случайно.
неуноватый, чё.

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Гость

00:25:52 23-07-2026

Если нечаянно пролил, за что судите? Или поясните.

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гость

16:35:36 25-07-2026

Чтобы впредь не было нечаянно.

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