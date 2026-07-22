Заключенный из Иркутской области облил сотрудника алтайской колонии горячей едой

Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям

22 июля 2026, 16:27, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Житель Иркутской области не смог добиться отмены приговора за нападение на сотрудника уголовно-исполнительной системы в Алтайском крае. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

Как установил суд, инцидент произошел в штрафном изоляторе лечебного исправительного учреждения № 8 УФСИН России по Алтайскому краю. Во время отбывания наказания мужчина опрокинул на сотрудника колонии горячую еду.

В результате потерпевший получил термический ожог, который был квалифицирован как легкий вред здоровью.

Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям. Однако суд признал представленные доказательства достаточными и признал его виновным по части 3 статьи 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного").

За применение насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы мужчине назначили пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу и просил оправдать его. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения или отмены обвинительного приговора, оставив его в силе.