Россиянам грозит до 20 лет тюрьмы за восхождение на Эмпайр‑стейт‑билдинг

Ангелине Николау и Ивану Биркусу вменяют три уголовных обвинения и порчу имущества

07 июля 2026, 07:26, ИА Амител

Россияне забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг / Фото: стоп-кадр с видео соцсети

Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Skywalkers: A Love Story от Netflix, могут оказаться за решеткой на срок до 20 лет. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Манхэттена.

В начале месяца пара сумела незаметно обойти охрану и подняться на шпиль Эмпайр‑стейт‑билдинг в Нью‑Йорке. На высоте они развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал девушке предложение прямо на антенне небоскреба.

Прокуратура предъявила руферам три уголовных обвинения категории D. Им инкриминируют безрассудную угрозу жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кражу со взломом третьей степени — по каждому пункту грозит до семи лет тюрьмы.

Кроме того, пара повредила чужое имущество более чем на 1500 долларов. Также им выдвинуто административное обвинение за незаконное проникновение на крышу — за это предусмотрено наказание до года лишения свободы.

Как пояснили в ведомстве, действия руферов создали смертельную угрозу для других людей и свидетельствовали о пренебрежении к человеческой жизни. При вынесении приговора суд может либо суммировать сроки, либо назначить наказание по самому длительному из эпизодов.

На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов вину не признали. Их адвокат Джейсон Крински счел обвинения чрезмерными. Сейчас пара находится на свободе — их выпустили без залога. Следующее заседание суда запланировано на 24 августа.

Руферы — современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Руферство является разновидностью сталкерства, заключающегося в проникновении и исследовании различных труднодоступных объектов.