Женщину с ребенком спасли из машины, плывшей по водоканалу в Дагестане

Мужчины залезли на перекладину над водой, чтобы вытащить ребенка

25 января 2026, 18:56, ИА Амител

Ребенка достали из плывущего автомобиля / Скриншот из видео Телеканал "Звезда"

Жители Махачкалы помогли женщине с ребенком, которые находились в машине, упавшей в воду. Видео с процессом спасения распространилось по Сети, после чего инцидент прокомментировали в прокуратуре.

На кадрах, разошедшихся в интернете, видно, как мужчины залезли на перекладину над каналом и, когда машина стала под ней проплывать, один из них достал ребенка из окна. Его мать тоже удалось вытащить на берег.

«По предварительным данным, 24 января 2026 года автомобиль съехал в канал им. Октябрьской Революции. Находившиеся в салоне женщина с ребенком были спасены прохожими, водитель автомобиля позже смог выбраться самостоятельно», – пишет ведомство.

Прокуратура Дагестана поставила установление всех обстоятельств на контроль.

По неподтвержденной информации Telegram-канала "112", это была машина такси. Водителя тоже пришлось спасать. Пользователи Сети высказываются о награждении героев.

Ранее в Новосибирске обрушился торговый центр. Мужчина, которого спасатели достали третьим после двух женщин, умер в машине скорой помощи.