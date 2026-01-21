Мужчина, которого спасли из-под завалов ТЦ в Новосибирске, умер в машине скорой помощи

Рухнувшее здание было самовольной постройкой

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из трех пострадавших, извлеченных из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске, скончался. Мужчина, которого спасатели достали третьим после двух женщин, умер в машине скорой помощи.

По информации источника "КП-Новосибирск", он "долго лежал под завалами". Предположительно, погибший был иностранцем.

Тем временем выяснились новые шокирующие детали о самом здании. Оказалось, что рухнувший торговый центр на улице Наумова, 26, был самовольной постройкой, возведенной без разрешения. В мэрии Новосибирска сообщили, что этот факт был известен еще в 2017 году, когда местному предпринимателю отказали в попытке узаконить объект.

Более 350 человек и десятки единиц техники продолжают разбирать завалы. Мэр города Максим Кудрявцев поручил провести внеплановую проверку всех зданий на предмет соблюдения требований к содержанию кровель и их очистке от снега. Причины трагедии устанавливаются.

