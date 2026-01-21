Мужчина, которого спасли из-под завалов ТЦ в Новосибирске, умер в машине скорой помощи
Рухнувшее здание было самовольной постройкой
21 января 2026, 21:07, ИА Амител
Один из трех пострадавших, извлеченных из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске, скончался. Мужчина, которого спасатели достали третьим после двух женщин, умер в машине скорой помощи.
По информации источника "КП-Новосибирск", он "долго лежал под завалами". Предположительно, погибший был иностранцем.
Тем временем выяснились новые шокирующие детали о самом здании. Оказалось, что рухнувший торговый центр на улице Наумова, 26, был самовольной постройкой, возведенной без разрешения. В мэрии Новосибирска сообщили, что этот факт был известен еще в 2017 году, когда местному предпринимателю отказали в попытке узаконить объект.
Более 350 человек и десятки единиц техники продолжают разбирать завалы. Мэр города Максим Кудрявцев поручил провести внеплановую проверку всех зданий на предмет соблюдения требований к содержанию кровель и их очистке от снега. Причины трагедии устанавливаются.
21:26:41 21-01-2026
Кто из чиновников будет наказан? 8лет как ТЦ не должно быть
01:18:54 22-01-2026
Гость (21:26:41 21-01-2026) Кто из чиновников будет наказан? 8лет как ТЦ не должно быть... Вопрос риторический.
Эта собака свой хвост кусать не будет.
21:34:07 21-01-2026
10 лет здание ни кто из контролирующих органов не замечал. Как оно было подключено к коммуникациям?
Как федеральные торговые сети заключали договора аренды.
Как вообще такое может быть в 21 веке в крупнейшем городе Сибири?
Увы это всё риторические вопросы
22:22:49 21-01-2026
Гость (21:34:07 21-01-2026) 10 лет здание ни кто из контролирующих органов не замечал. К... коррупция
06:00:59 22-01-2026
Главное, что здание приносило всем прибыль. Остальное было не важно.