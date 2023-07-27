Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности и грозах с градом

Также ожидаются ливни и сильный ветер

27 июля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 29 по 31 июля местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность, сообщили в региональном МЧС.

Также в ведомстве предупредили о непогоде в ближайшие дни.

"Днем 28 июля, сутки 29 и 30 июля ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 101 или 112.