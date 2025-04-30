Жители Алтая все чаще путешествует с картой UnionPay от Россельхозбанка

Более 11 тысяч жителей двух регионов выбрали платежные карты от РСХБ для поездок и повседневных расходов

30 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG98QbS

Иллюстрация: пресс-служба Россельхозбанка

С наступлением весенне-летнего туристического сезона вопрос безопасного и удобного способа оплаты в поездках становится крайне актуальным. Для жителей Алтая все чаще выбор очевиден – это карты UnionPay ("ЮнионПэй") от Россельхозбанка (РСХБ), обеспечивающие надежность расчетов как в России, так и за рубежом.

Карта для путешествий

С начала 2025 года уже около двух тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай стали новыми держателями карт UnionPay и Мир-UnionPay от РСХБ. Всего же число жителей региона, пользующихся преимуществами международной карты, превысило 11 тысяч человек. Спрос на продукт стабильно растет: клиенты ценят простоту оформления, прозрачные условия обслуживания и широчайшие возможности для оплаты более чем в 180 странах мира.

"Пользуюсь картой UnionPay давно. В начале года с сестрой отправились в Таиланд – обновила карту специально для поездки. Наш гид сразу сообщил, что именно карты UnionPay Россельхозбанка принимают повсеместно. И потом мы везде ею расплачивались. В магазине, аптеке, кафе, никаких проблем не возникало. К тому же ею можно пользоваться и в России без ограничений", – делится впечатлениями клиент банка Ирина Князева.Заместитель директора Алтайского регионального филиала РСХБ Татьяна Руденко отмечает, что выпуск и обслуживание для клиента – бесплатно.

"На выбор клиентов предлагаем дебетовую карту UnionPay или кобейджинговая карта МИР-UnionPay. С картой UnionPay можно беспрепятственно совершать банковские операции за границей и внутри страны: расплачиваться в магазинах и кафе, переводить средства со счетов", – подчеркивает представитель банка.

Оформление занимает минимум времени: заявку можно подать онлайн через личный кабинет в мобильном приложении или интернет-банке, а также непосредственно в любом офисе РСХБ. Для получения карты достаточно иметь российский паспорт и быть старше 14 лет – оформление доступно как гражданам, так и нерезидентам РФ. Для клиентов доступна широкая линейка тарифов, включая премиальные предложения.

Карта для повседневных дел

По данным банка, большинство операций с картами UnionPay осуществляется на территории России – это выдача наличных, оплата товаров и услуг в супермаркетах, аптеках, специализированных магазинах и на автозаправках. Более 80% транзакций приходится на внутренний рынок. Однако для путешественников карта становится незаменимым инструментом: наиболее активно ею пользуются в таких странах, как ОАЭ, Таиланд, Турция, Италия и Испания. Самые большие траты зафиксированы в Италии, ОАЭ и Турции, особенно на снятие наличных, покупку одежды и оплату аренды.

Россельхозбанк сотрудничает с платежной системой UnionPay International ("ЮнионПэй Интернешнл") с 2017 года и одним из первых выпустил кобейджинговую карту Мир-UnionPay. Сегодня банк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке по выпуску этих карт.

Подробную информацию о картах UnionPay и других продуктах Россельхозбанка можно получить по телефону контакт-центра 8-800-100-0-100, на сайте rshb.ru или в любом офисе банка в регионе.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России N3349 от 12.08.2015

Реклама