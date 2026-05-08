Жители Барнаула станцевали под песни военных лет на патриотической акции "Вальс Победы"

Ретро-машина стала одной из самых заметных деталей акции

08 мая 2026, 17:41, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле накануне Дня Победы сразу на трех городских площадках прошла патриотическая акция "Вальс Победы". Жителей города погрузили в атмосферу победного мая 1945 года с помощью театрализованных сцен, песен военных лет, ретро-костюмов и массовых танцев под открытым небом.

Праздничные площадки работали в сквере Взлетном, парке "Изумрудный" и парке Центрального района. Организаторами акции выступили городской комитет по делам молодежи и Алтайский государственный институт культуры. В этом году мероприятие прошло в краевой столице уже во второй раз.

Одними из первых к акции присоединились жители Индустриального района. В сквере Взлетном прохожих встречали девушки в платьях, стилизованных под моду 1940-х годов. На площадке звучали песни военных лет, а студенты института культуры разыгрывали сцены, посвященные окончанию войны и возвращению солдат домой.

«Мероприятие мы организуем в преддверии Дня Победы на трех площадках – в сквере Взлетном, парке "Изумрудном" и парке Центрального района, - рассказывает заместитель председателя комитета по делам молодежи города Барнаула Михаил Ларин. - Смысл акции состоит в том, чтобы погрузить барнаульцев в атмосферу победного мая 1945-года».

В постановке приняли участие около 80 студентов института культуры, обучающихся на театральных и музыкальных направлениях. Молодые артисты не только исполняли творческие номера, но и вовлекали зрителей в происходящее — приглашали гостей танцевать вальс прямо во время представления.

«Передать настроение тех годов мы решили посредством хореографии и песен, посвященных Великой Отечественной войне. В акции задействованы порядка 80 студентов института культуры, которые обучаются на театральных и музыкальных направлениях подготовки, - сообщает проректор по творческой и воспитательной работе Алтайского государственного института культуры Любовь Айкина. – Для наших ребят участие в акции – не только возможность выступить с творческим номером. Это часть патриотического воспитания, а также сохранение памяти о тех великих годах, о людях, приближавших Победу, - фронтовиках, тружениках тыла, об их подвигах».

По сюжету театрализованного представления жители узнавали о Победе, а девушки ждали возвращения родных с фронта. В один из моментов на площадку въехал настоящий автомобиль 1940-х годов с молодыми людьми в военной форме, исполнявшими песню фронтового шофера. Ретро-машина стала одной из самых заметных деталей акции.

После этого пары закружились в вальсе под известные композиции "Тучи в голубом" и "Майский вальс", а затем к танцам начали приглашать всех желающих. Многие барнаульцы охотно присоединялись к артистам.

Среди гостей акции была и представительница старшего поколения Маргарита Ситникова, которая призналась, что атмосфера праздника вызвала у нее сильные эмоции.

«Очень волнительно находится сейчас здесь, я сама ребенок войны. Как только слышу песни военных лет, вижу все эти костюмы, то буквально бежит мороз по коже, - делится Маргарита Ситникова. – Очень здорово, что проходят такие акции, что в них участвует молодежь. День Победы – великий праздник».

Организаторы отмечают, что главной задачей акции стало не только создание праздничной атмосферы, но и сохранение памяти о поколении победителей через живое участие молодежи и жителей города.