Жительница Барнаула пожаловалась на опасное состояние городских маршруток
Горожане остро ощущают нехватку общественного транспорта
29 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Пассажирка общественного транспорта в Барнауле столкнулась с неудовлетворительным состоянием автобусов на маршруте № 47, следующем в кварталы "Лазурный" и "Лазурный-2". В течение недели она дважды ездила на разных машинах и обнаружила серьезные неисправности, создающие дискомфорт и, вероятно, угрозу безопасности.
Как сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", в одном из автобусов отсутствовали ручки на окнах, а из технологических отверстий сильно сквозило. В другом была обнаружена сквозная дыра в полу, через которую было видно колесо и также ощущался сквозняк. Женщина отметила, что понимает возможные сложности владельцев автобусов, но также и потребности пассажиров, которые остро ощущают нехватку общественного транспорта в этом направлении.
«Что делают власти для изменения ситуации? Вопрос остается открытым», – пишет автор обращения.
На данный момент официальных комментариев от перевозчика или городской администрации по поводу состояния конкретных единиц транспорта на маршруте № 47 не поступало.
Ранее сообщалось, что маршрутка сгорела в Барнауле в понедельник утром, 22 декабря, на проспекте Ленина возле ТЦ "Пионер".
10:02:47 29-12-2025
С уверенностью можно сказать, что комитет по транспорту не располагает фактами подтверждающими подобные случаи.
Да и не будут они такое комментировать
12:53:19 29-12-2025
Гость (10:02:47 29-12-2025) С уверенностью можно сказать, что комитет по транспорту не р... Ну так когда ГИБДД взялось за проверку сообщений о перегруженности и плохом состоянии маршруток, то кто тут писал о том, что это делать нельзя, так как всякие задержки транспорта происходят и т.п. Не вы ли? Зачем проверкам мешали?
10:28:23 29-12-2025
все врут
10:52:07 29-12-2025
А у остальных сотнях тысяч пассажиров и пассажирок такое же мнение? А какое мнение у хозяев маршруток?