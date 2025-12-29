НОВОСТИОбщество

Жительница Барнаула пожаловалась на опасное состояние городских маршруток

Горожане остро ощущают нехватку общественного транспорта

29 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Состояние городских маршруток / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Состояние городских маршруток / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Пассажирка общественного транспорта в Барнауле столкнулась с неудовлетворительным состоянием автобусов на маршруте № 47, следующем в кварталы "Лазурный" и "Лазурный-2". В течение недели она дважды ездила на разных машинах и обнаружила серьезные неисправности, создающие дискомфорт и, вероятно, угрозу безопасности.

Как сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", в одном из автобусов отсутствовали ручки на окнах, а из технологических отверстий сильно сквозило. В другом была обнаружена сквозная дыра в полу, через которую было видно колесо и также ощущался сквозняк. Женщина отметила, что понимает возможные сложности владельцев автобусов, но также и потребности пассажиров, которые остро ощущают нехватку общественного транспорта в этом направлении.

«Что делают власти для изменения ситуации? Вопрос остается открытым», – пишет автор обращения.

На данный момент официальных комментариев от перевозчика или городской администрации по поводу состояния конкретных единиц транспорта на маршруте № 47 не поступало.

Ранее сообщалось, что маршрутка сгорела в Барнауле в понедельник утром, 22 декабря, на проспекте Ленина возле ТЦ "Пионер".

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:02:47 29-12-2025

С уверенностью можно сказать, что комитет по транспорту не располагает фактами подтверждающими подобные случаи.
Да и не будут они такое комментировать

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:19 29-12-2025

Гость (10:02:47 29-12-2025) С уверенностью можно сказать, что комитет по транспорту не р... Ну так когда ГИБДД взялось за проверку сообщений о перегруженности и плохом состоянии маршруток, то кто тут писал о том, что это делать нельзя, так как всякие задержки транспорта происходят и т.п. Не вы ли? Зачем проверкам мешали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:23 29-12-2025

все врут

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:07 29-12-2025

А у остальных сотнях тысяч пассажиров и пассажирок такое же мнение? А какое мнение у хозяев маршруток?

  -6 Нравится
Ответить
