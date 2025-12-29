Жительница Барнаула пожаловалась на опасное состояние городских маршруток

Горожане остро ощущают нехватку общественного транспорта

29 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Состояние городских маршруток / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Пассажирка общественного транспорта в Барнауле столкнулась с неудовлетворительным состоянием автобусов на маршруте № 47, следующем в кварталы "Лазурный" и "Лазурный-2". В течение недели она дважды ездила на разных машинах и обнаружила серьезные неисправности, создающие дискомфорт и, вероятно, угрозу безопасности.

Как сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", в одном из автобусов отсутствовали ручки на окнах, а из технологических отверстий сильно сквозило. В другом была обнаружена сквозная дыра в полу, через которую было видно колесо и также ощущался сквозняк. Женщина отметила, что понимает возможные сложности владельцев автобусов, но также и потребности пассажиров, которые остро ощущают нехватку общественного транспорта в этом направлении.

«Что делают власти для изменения ситуации? Вопрос остается открытым», – пишет автор обращения.

На данный момент официальных комментариев от перевозчика или городской администрации по поводу состояния конкретных единиц транспорта на маршруте № 47 не поступало.

